"نصائح هامة لاختيار الأمثل".. ما هي فوائد استبدال حليب البقر ببدائل نباتية؟

استبدال حليب البقر في مشروب الشاي اليومي ببدائل نباتية قد يحقق فوائد صحية ملحوظة، بحسب تقرير نشرته صحيفة إكسبريس البريطانية.



Advertisement

وفقا لمؤسسة Nourished، يمكن أن يكون لبدائل الألبان النباتية مثل حليب اللوز والشوفان والصويا تأثير إيجابي كبير على الصحة. ورغم هذه الفوائد، حذر خبراء التغذية من أن ليس جميع البدائل النباتية تقدم نفس الفوائد.وفقا لمؤسسة Nourished، يمكن أن يكون لبدائل الألبان النباتية مثل حليب اللوز والشوفان والصويا تأثير إيجابي كبير على الصحة.

توضح المؤسسة أن هذه الأنواع غالباً ما تكون أقل في السعرات الحرارية والدهون المشبعة مقارنةً بحليب البقر، مما يجعلها خياراً ملائماً لمن يسعون لتقليل استهلاك المنتجات الحيوانية أو إدارة وزنهم.



وأضافت المؤسسة أن "العديد من أنواع حليب النباتات تكون مدعمة بالفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم وفيتامين د، ما يعزز صحة العظام ويدعم الجهاز المناعي.

كما أن حليب النباتات يسهل هضمه، وهو ميزة خاصة للأفراد ذوي المعدة الحساسة."



من ناحية أخرى، أظهرت أبحاث من جامعة تورنتو أن البدائل النباتية قد تساهم في خفض ضغط الدم وعلامات الالتهاب، مع ارتباط حليب الصويا بشكل خاص بانخفاض مستويات الكوليسترول.



ومع ذلك، شددت المؤسسة على ضرورة التحقق من نوع حليب النباتات، حيث قد تحتوي بعض الأنواع على سكريات مضافة أو تفتقر إلى محتوى البروتين الموجود في حليب البقر.

لذلك، من المهم قراءة الملصقات بعناية واختيار البدائل التي تناسب الاحتياجات الغذائية الفردية. (مصراوي)