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صحة

معلومات مهمة جداً عن النوم وصحة القلب.. إقرأوا هذا الخبر

Lebanon 24
01-09-2024 | 05:00
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توجد عدة عوامل صحية تحدد وضعية النوم المناسبة لصحة القلب، فالأمر يختلف بين من يشكو من حالة قلبية، أو ارتجاع حمض المريء، وبين من يعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم، أو غير ذلك.

وإذا كان الشخص يعيش بحالة قلبية، فينبغي تجنب النوم على الجانب الأيسر، بحسب "هيلث لاين".
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وفي حين قد يفيد النوم على الجانب الأيسر المصابين بالارتجاع المعدي المريئي، ولكن قد يكون له آثاراً سلبية على القلب. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لدعم هذه النظريات.

وقد يساعد النوم على الظهر مع وضع وسادة تحته في تخفيف آلام الظهر، ولكنه قد يؤدي أيضاً إلى تفاقم أعراض انقطاع النفس أثناء النوم.

النوم الجيد
وبشكل عام، توصلت الأبحاث إلى أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، أو الحصول على نوم رديء الجودة، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض أخرى.

لذلك، يتفق معظم الأطباء على أن أفضل وضع للنوم هو الوضع الأكثر راحة للشخص، والذي يجعله يستغرق في نوم عميق.

وفي عام 1997، لاحظ الباحثون لأول مرة أن النوم على الجانب تسبب في تغييرات ملحوظة في النشاط الكهربائي للقلب المقاس بتخطيط كهربية القلب. ووجدوا تأثيراً أكثر وضوحاً، عندما كان المشاركون مستلقين على جانبهم الأيسر.

الجانب الأيسر
وفي دراسة أحدث أجريت عام 2018، وجد الباحثون أيضاً أن النوم على الجانب الأيسر كان مرتبطًا بتغييرات في قراءات تخطيط كهربية القلب لدى المشاركين الأصحاء. وباستخدام نوع من تقنية التصوير تسمى تخطيط القلب المتجهي، وجدوا أن النوم على الجانب الأيسر تسبب في تحول القلب وانعطافه.

وعندما نام المشاركون على جانبهم الأيمن، لم يتم العثور على أي تغيير تقريباً في نشاط تخطيط كهربية القلب.

وتبين أنه في هذا الوضع (النوم على الجانب الأيمن)، يتم تثبيت القلب في مكانه بواسطة طبقة رقيقة من الأنسجة بين الرئتين تسمى "المنصف". (24)
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