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صحة
كيف تؤثر القهوة على الدماغ؟
Lebanon 24
01-09-2024
|
14:00
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يشير الدكتور فلاديمير مارتينوف أخصائي طب الأعصاب، إلى أن استهلاك القهوة باعتدال له تأثيرات إيجابية مختلفة على أعضاء جسم الإنسان، بما فيها الدماغ.
ويقول: "تؤثر القهوة إيجابيا في الدماغ عند تناولها باعتدال، حيث تساعد على تحسين الذاكرة قصيرة المدى وزيادة التركيز والانتباه وتحسين المزاج لأن الكافيين يحفز الجهاز العصبي المركزي".
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وبالإضافة إلى ذلك، يساعد الكافيين على تحسين الحالة المزاجية لأنه يعمل على رفع مستوى الدوبامين والسيروتونين في الجسم ما يعني أنه يخفض مستوى الإجهاد.
ويقول: "تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي بدورها تؤثر إيجابيا في الدماغ وتحميه من التلف".
ووفقا له، يمكن للشخص تناول 300-400 ملغم (3-4 أكواب من القهوة) من الكافيين دون أي ضرر للصحة، ولكن يجب أن نعلم أن أصناف القهوة مختلفة، ما يعني أن نسبة الكافيين فيها مختلفة.
ويقول: "الجرعة اليومية الآمنة من القهوة هي 1-2 كوب في اليوم. وهذه الكمية قد تكون مفيدة أكثر".
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