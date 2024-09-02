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صحة

خبير يكشف الكمية الطبيعية لتساقط الشعر في اليوم

Lebanon 24
02-09-2024 | 10:45
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أشار البروفيسور غريغوري فلاكس من قسم الأمراض الجلدية والزهرية في كلية الطب في جامعة التكنولوجيا الحيوية الروسية، إلى أن تساقط الشعر ظاهرة طبيعية، ولكن بحدود معينة.
 
وقال: "يتراوح معدل تساقط الشعر الطبيعي 50-100 شعرة في اليوم. وتؤثر في هذه العملية عوامل عديدة: الوراثة، العمر، الاضطرابات الهرمونية، الإجهاد، التغذية غير المتوازنة، والموسم. كما قد تؤثر بعض الأدوية والمنتجات رديئة الجودة المستخدمة في العناية بالشعر".
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ووفقا له، عند تقييم مستوى تساقط الشعر، يجب أن يحسب عدد الشعرات المتساقطة خلال أسبوع. فمثلا تساقط في اليوم بعد غسل الشعر حوالي 100 شعرة، وفي الأيام الأخرى لم تتساقط ولا شعرة. فإذا بلغ عدد الشعرات المتساقطة خلال أسبوع 350 شعرة فيعتبر هذا أمرا طبيعيا ولا حاجة للقلق. ولكن إذا كان عدد الشعرات المتساقطة أكثر من هذا بصورة ملحوظة فيجب استشارة طبيب أخصائي لتشخيص السبب وعلاجه. (روسيا اليوم) 
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