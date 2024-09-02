تُعتبر الأطراف مؤشرًا مهمًا للحالة الصحية العامة للجسم، حيث قد تكشف بعض التغيرات فيها عن مشاكل صحية في الكبد أو الكلى.



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أما علامات أمراض الكلى على الأطراف، فهي:



أوّلاً، يعاني بعض الأفراد من تورم في القدمين واليدين، وهو من علامات أمراض الكلى. يحدث هذا التورم نتيجة تراكم السوائل في الجسم بسبب عدم قدرة الكلى على تصفيتها بفعالية.



ثانيًا، يشعر المصابون بمشكلات في الكلى بحكة شديدة في الجلد، خاصةً في الليل. ترجع هذه الحكة إلى عدم قدرة الكلى على إزالة السموم من الجسم بشكل فعال. في هذا السياق، نستعرض العلامات التي تظهر على الأطراف وتُشير إلى وجود مشاكل في الكلى والكبد، وفقًا لموقعي MedlinePlus وKidney.أما علامات أمراض الكلى على الأطراف، فهي:أوّلاً، يعاني بعض الأفراد من تورم في القدمين واليدين، وهو من علامات أمراض الكلى. يحدث هذا التورم نتيجة تراكم السوائل في الجسم بسبب عدم قدرة الكلى على تصفيتها بفعالية.ثانيًا، يشعر المصابون بمشكلات في الكلى بحكة شديدة في الجلد، خاصةً في الليل. ترجع هذه الحكة إلى عدم قدرة الكلى على إزالة السموم من الجسم بشكل فعال.

ثالثًا، قد تظهر تقرحات صغيرة على الجلد، لا سيما في الساقين، نتيجة لتراكم السموم التي تعجز الكلى عن التخلص منها.



أمّا علامات أمراض الكبد على الأطراف، فهي:



أوّلاً، يتمثل في اصفرار الجلد، وقد يمتد إلى الأطراف. يحدث اليرقان بسبب تراكم مادة البيليروبين في الدم نتيجة لخلل في وظائف الكبد.



ثانيًا، قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بأمراض الكبد من ظهور كدمات وورم في الأطراف، وذلك نتيجة لنقص عوامل تخثر الدم التي ينتجها الكبد.



ثالثًا، الأشخاص المصابون بأمراض الكبد قد يواجهون ألمًا وتعبًا مزمنين في الأطراف، وغالبًا ما يرتبط هذا الألم بالتراكم السمي بسبب خلل في وظائف الكبد.



تعد هذه العلامات تنبيهات هامة لمشكلات صحية محتملة في الكبد والكلى، وينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة أي من هذه الأعراض للحصول على التقييم والعلاج المناسب. (مصراوي) مشاكل صحية تظهر على الأطراف: إشارات لأمراض الكبد والكلى