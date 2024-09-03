هل مسموح الحصول على لقاح كوفيد-19 والإنفلونزا في الوقت عينه؟

ذكر موقع "The Conversation" الاوسترالي أن "إدارة الغذاء والدواء وافقت على أحدث نسخة محدثة من لقاح كوفيد-19 ومنحته ترخيص الاستخدام الطارئ في 22 آب 2024. وسارعت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى تأييد اللقاح الجديد للحماية من المرض الشديد. ومع اقتراب فصلي الخريف والشتاء، ستزداد الفيروسات التنفسية الموسمية المعتادة، بما في ذلك الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي، أو RSV. أصبحت اللقاحات متاحة الآن للمساعدة في الحماية من هذه الفيروسات".

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وبحسب الموقع، "تم تحديث لقاح كوفيد-19 مرات عدة منذ العام 2020 وذلك لمواكبة كيفية تغير فيروس SARS-CoV-2. ففي أيلول 2023، أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن يحصل جميع الأشخاص على اللقاح المحدث والذي تم تصميمه للحماية من XBB.1.5، المتحور الذي كان مهيمنًا في الولايات المتحدة في ذلك الصيف، بغض النظر عما إذا كانوا قد تلقوا كل اللقاحات في الماضي. وفي آب 2024، لم يعد المتحور XBB.1.5موجودًا وتم استبداله بالمتغيرين KP.2 وKP.3، اللذين يشكلان أكثر من 60% من المتغيرات المكتشفة حاليًا. لقد قامت كل من شركة موديرنا وشركة فايزر بتصنيع تركيبات محدثة من لقاح كوفيد-19 الذي يستهدف هذا النوع الجديد من السلالة KP.2".

وتابع الموقع، "توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بجرعة واحدة لكل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر وأكثر، مع بعض الاستثناءات. ولا يزال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات والذين لم يتلقوا أي جرعات سابقة من لقاح كوفيد-19بحاجة إلى جرعتين أو ثلاث جرعات من لقاح 2024-2025 المحدث. وقد يحتاج البالغون الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر والأطفال والبالغون الذين يعانون من حالات صحية معينة إلى جرعة إضافية أيضًا".

وأضاف الموقع، "يوصي خبراء الصحة العامة بأن يحصل الأشخاص على لقاح كوفيد-19 في أقرب وقت ممكن للحماية من المرض الشديد. ونظرًا لأن الأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر ليسوا في سن يسمح لهم بالتطعيم المباشر، فإن التطعيم ضد كوفيد-19 أثناء الحمل هو أفضل طريقة لحماية هؤلاء الأطفال.وعندما يتعلق الأمر بالإنفلونزا، يبدو أن الحالات ترتفع بشكل حاد بين شهري تشرين الثاني وكانون الأول. ومع ذلك، في بعض السنوات تبدأ الانفلونزا في وقت مبكر من شهر تشرين الأول. ولكن، هل مسموح الحصول على لقاح كوفيد-19 والإنفلونزا في الوقت عينه؟"

بحسب الموقع، "تظهر البيانات أن الحصول على لقاح الإنفلونزا ولقاح كوفيد-19 معًا آمن وفعال. وتعمل بعض شركات اللقاحات على تطوير لقاح مشترك للإنفلونزا/كوفيد-19 لتقليل عدد الحقن المطلوبة. ولا يزال هذا اللقاح بحاجة إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء ولكن قد يصبح متاحًا قريبًا. أما في ما يتعلق بمن يجب أن يحصل على لقاح الفيروس المخلوي التنفسي ومتى، رأى الموقع أن هناك مجموعتين من الأشخاص الذين يجب أن يحصلوا على أحد لقاحات RSV الثلاثة المتاحة حاليًا: البالغون الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر والحوامل. وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بجرعة واحدة من لقاح AREXVY من GSK أو mRESVIA من موديرنا أو ABRYSVO من فايزر لجميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر والبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 إلى 74 عامًا والذين هم معرضون لخطر متزايد للإصابة بمرض RSV الشديد".

وتابع الموقع، "على عكس لقاحات كوفيد-19 والإنفلونزا، لا يُنصح حاليًا بجرعات إضافية من الفيروس المخلوي التنفسي، لأن الأبحاث تشير إلى أن اللقاح يوفر الحماية لمدة موسمين على الأقل من الفيروس. ومع ذلك، فإن هذه اللقاحات جديدة نسبيًا، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لمعرفة المدة التي تدوم فيها هذه الحماية حقًا. وقد يُوصى بجرعات إضافية في المستقبل. وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها باستخدام لقاح فايزر فقط للأشخاص في الأسابيع 32 إلى 36 من الحمل بين شهري أيلول وكانون الثاني. إن لقاح فايزر هو لقاح الفيروس المخلوي التنفسي الوحيد الذي تم ترخيصه والموافقة عليه للاستخدام أثناء الحمل".

وأضاف الموقع، "تختلف هذه اللقاحات عن الأجسام المضادة التي يمكن إعطاؤها للرضع عند الولادة أو بعدها، والتي تسمى Beyfortus (nirsevimab). وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بجرعة واحدة من nirsevimab للرضع الذين تقل أعمارهم عن 8 أشهر والذين ولدوا أثناء أو قبل موسم RSV الأول بفترة وجيزة. بالنسبة لبعض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 19 شهرًا والذين هم معرضون لخطر متزايد للإصابة بمرض RSV الشديد، قد يوصى أيضًا بجرعة من nirsevimab خلال موسم RSV الثاني".