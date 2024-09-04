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صحة

أطعمة تحميك من انسداد الشرايين

Lebanon 24
04-09-2024 | 00:30
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الشرايين المسدودة، والمعروفة أيضًا باسم تصلب الشرايين، هي حالة صحية خطيرة تتميز بترسب غير عادي للدهون وتراكم الكوليسترول في جدران الشرايين مما قد يحد لاحقًا من تدفق الدم. ويحدث انسداد شرايين القلب الخطير بسبب الكوليسترول والمواد الأخرى التي تتراكم في الدم، ويوجد مجموعة من الأطعمة لإزالة انسداد شرايين القلب بشكل طبيعي وفقا لما نشره موقع thehealthsite.
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الأفوكادو لصحة القلب
الأفوكادو من أفضل الأطعمة الخارقة التي يمكنك تناولها للحفاظ على نظافة شرايين القلب. فهي مليئة بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية والألياف والبوتاسيوم. كما أنها مليئة بفوائد فيتامين ب6 عند إضافتها إلى تطهير الشرايين.  اقرأ أيضًا - نصائح غذائية لإدارة الشرايين المسدودة: الأطعمة الغنية بفيتامين ب12 لإزالة انسداد شرايين القلب بشكل طبيعي
الموز لخفض الكولسترول
لا يعتبر الموز مفيدًا لصحة أمعائك فحسب، بل إنه أيضًا من أفضل الفواكه التي تساعد في الحفاظ على نظافة الشرايين وسلامتها. فهو غني بالبوتاسيوم والألياف وفيتامين ب6. كما أن تناول الموز يوميًا يساعد في تنظيم ضغط الدم ودعم صحة القلب بشكل عام.
الحمص لعلاج انسداد الشرايين
إذا كنت تبحث عن شيء من فئة العدس للمساعدة في تعزيز صحة قلبك - جرب الحمص. إنه مصدر بروتين نباتي غني بالألياف وفيتامين ب 6. يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول ودعم صحة القلب. 
الأرز البني لعلاج انسداد القلب
عند محاولة إدارة صحة القلب وتنظيف الشرايين بشكل طبيعي، حاول إضافة الحبوب الكاملة إلى نظامك الغذائي مثل الأرز البني والكينوا والخبز المصنوع من القمح الكامل، فهي مصادر جيدة للألياف والفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين ب6.
(اليوم السابع)
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