خبير يؤكد: ممارسة الرياضة لدقائق فقط قد "تحميك" من السرطان

أكد خبير في التغذية على أهمية ممارسة الرياضة لبضع دقائق فقط يوميا، للوقاية من خطر الإصابة بالسرطان بشكل كبير.



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وقال نورتون: "إن جسمك مصنوع للتحرك، وإذا لم تفعل ذلك، فأنت تسرع بشكل كبير من الشيخوخة والتدهور المعرفي. إن ممارسة الرياضة هي أحد الأشياء القليلة التي يمكنك القيام بها، بصرف النظر عن فقدان الوزن، والتي من شأنها تحسين كل معايير صحتك". وقال الخبير لين نورتون، لاعب كمال الأجسام المحترف من فلوريدا، إن الأبحاث تُظهر بشكل متزايد أن مقدار بسيط من ممارسة التمارين المعتدلة إلى الشديدة، هو المفتاح لتجنب الموت المبكر.وقال نورتون: "إن جسمك مصنوع للتحرك، وإذا لم تفعل ذلك، فأنت تسرع بشكل كبير من الشيخوخة والتدهور المعرفي. إن ممارسة الرياضة هي أحد الأشياء القليلة التي يمكنك القيام بها، بصرف النظر عن فقدان الوزن، والتي من شأنها تحسين كل معايير صحتك".

وترفع ممارسة الرياضة القوية، مثل الجري والسباحة، بشكل كبير من معدل ضربات القلب، ما يعني عمله بجهد أكبر لتوصيل الأكسجين إلى عضلاتك، ومساعدتها على العمل والنمو.



وأشار نورتون إلى دراسة نُشرت العام الماضي في مجلة JAMA Oncology، حللت بيانات أكثر من 22 ألف شخص بالغ لا يمارسون الرياضة بانتظام. وكان متوسط عمر المشاركين 62 عاما (55% منهم من النساء). (روسيا اليوم)