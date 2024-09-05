تعزز صحة القلب وتخفض الكوليسترول.. تعرّف الثمرة الحمراء ذات الفوائد الصحية المتعددة

تُعَدُّ ثمرة الُرمان واحدة من أكثر الثمار الجاذبة بفعل لونها الأحمر الزاهي ومذاقها الحلو، لكنها تفوق كونها مجرد وجبة لذيذة؛ فهي تحمل فوائد صحية رائعة تعزز صحة القلب وتنظم مستويات الكوليسترول في الدم.

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تقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشارية البكتيريا والمناعة ورئيسة قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الرمان هو ثمرة غنية بالعديد من الفوائد الصحية التي تتجاوز طعمه اللذيذ. تقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشارية البكتيريا والمناعة ورئيسة قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الرمان هو ثمرة غنية بالعديد من الفوائد الصحية التي تتجاوز طعمه اللذيذ.

فهي تقي من الأمراض وتقوي جهاز المناعة بفضل محتواها العالي من مضادات الأكسدة.



وفي تصريح صحافي، أوضحت الدكتورة عبدالوهاب أن الرمان يُعَدُّ مفيدًا لصحة القلب، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة الضارة وتقلل من الالتهابات، مما يساهم في حماية القلب والأوعية الدموية.



كما أشارت إلى أن الرمان يلعب دورًا هامًا في خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر تصلب الشرايين ويقي من الجلطات الدموية، التي قد تؤدي إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية.



إضافة إلى الفوائد القلبية والكوليسترول، يحمل الرمان العديد من الفوائد الأخرى، منها:



أوّلاً، تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

ثانيًا، مكافحة السرطان.

ثالثًا، تحسين صحة البشرة والشعر.

رابعًا، تقوية الجهاز المناعي.

بهذا، يظل الرمان خيارًا ممتازًا لتعزيز صحتك العامة والتمتع بفوائد صحية متعددة. (مصراوي)