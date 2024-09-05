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صحة

هكذا يُؤثّر الحمل على القولون العصبي

Lebanon 24
05-09-2024 | 23:59
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قد تساهم التغيّرات الهرمونية أثناء الحمل في زيادة أعراض الجهاز الهضمي، وقد تؤدي هذه التغييرات أيضاً إلى إثارة أعراض متلازمة القولون العصبي، أو التسبب في تفاقمها.

وتشير التقارير الطبية بأن حوالي 2 من كل 3 مصابين بمتلازمة القولون العصبي هم من الإناث، وغالباً ما يتم تشخيص الحالة الدى النساء في سنّ الإنجاب.
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وبحسب "مديكال نيوز توداي"، قد تساهم هرمونات الحمل، بما في ذلك الإستروجين والبروجسترون، في زيادة أعراض القولون العصبي، كما تؤدي التغييرات في جسم الحامل إلى تغيير أنماط حركة الأمعاء.

وتتعرض الحوامل لمجموعة من أعراض الجهاز الهضمي، المشابهة أو المرتبطة بالقولون العصبي، بسبب التغييرات الهرمونية، بما في ذلك الغثيان والتقيؤ وحرقة المعدة. (الامارات 24)

صحة

المرأة

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