دراسة تُحذّر من نخر الأنف: قد يُساهم في الإصابة بهذا المرض

Advertisement

أشارت دراسة بحثية جديدة إلى أن نخر الأنف قد يكون له آثار صحية خطيرة، حيث دعا العلماء إلى إجراء مزيد من التحقيقات في ارتباطه المحتمل بمرض ألزهايمر.وفي ورقة بحثية نشرتها مجلة "American Journal of the Medical Sciences"، قال الباحثون إن نخر الأنف قد يكون عامل خطر للإصابة بهذه الحالة.وتشير الأبحاث الحالية، على الرغم من محدوديتها، إلى أن الجراثيم التي تنتقل من الأصابع إلى الأنف قد تنتقل إلى المخ وتسبب الالتهاب.ويمكن أن يؤدي هذا الالتهاب إلى إتلاف خلايا المخ بمرور الوقت، ما قد يساهم في الإصابة بمرض ألزهايمر. (روسيا اليوم)