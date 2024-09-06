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صحة

إكتشاف دليل في الدماغ يُشير إلى قابلية الإصابة بالاكتئاب

Lebanon 24
06-09-2024 | 03:42
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توصّل باحثون إلى رؤى جديدة حول كيفية وسبب معاناة بعض الأشخاص من الاكتئاب بعد اكتشاف شبكة دماغية معيّنة أكبر بكثير لدى أولئك الذين يعيشون مع هذه الحالة.

ويقول الباحثون إنه لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب، يشارك جزء أكبر من الدماغ في الشبكة التي تتحكم في الانتباه للمكافآت والتهديدات مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من الاكتئاب.
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ويوضح الدكتور تشارلز لينش، أحد مؤلفي البحث، من كلية وايل كورنيل للطب في نيويورك: "إنه يشغل مساحة أكبر على سطح الدماغ مما نراه نموذجيا في الضوابط الصحية". وأضاف أن التوسع يعني أن حجم شبكات الدماغ الأخرى المجاورة غالبا كانت أصغر. (روسيا اليوم)
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