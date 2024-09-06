بشكل طبيعي.. 7 طرق سهلة لتعزيز مستويات الطاقة لديكم

كشف فريق من خبراء الصحة عن سبع طرق بسيطة لتعزيز مستويات الطاقة لدينا بشكل طبيعي، دون الاعتماد على الكافيين.

واستشارت مجلة My Weekly العديد من المتخصصين في مجال الصحة للكشف عن هذه الخطوات العملية التي يمكن الالتزام بها بسهولة لتحسين مستويات الطاقة لديك طوال اليوم، بغض النظر عن السبب الكامن وراء التعب، بما في ذلك قلة النوم.

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1. فكر في السعرات الحرارية اليومية



اقترح الدكتور جيف فوستر، المدير الطبي في h3health.co.uk، اختيار أطعمة مثل العصيدة أو البيض في الصباح قبل الاستمتاع بغداء مليء بالألياف والدهون الجيدة والبروتين، مثل الدجاج أو الحساء.



2. اشرب الماء



قد يبدو الأمر بديهيا، لكن عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يستنزف طاقتك، حيث يقدر الأطباء أن ذلك مرتبط بنسبة 12% من حالات التعب، وفقا لإيما ثورنتون، أخصائية التغذية في A. Vogel.



3. القرارات



يقول علماء النفس عندما نواجه مشاكل في اتخاذ القرار، فقد يثقل ذلك كاهلنا، ما يعني أننا قد نعاني أيضا من "إجهاد القرار" ونشعر بالتعب بشكل متزايد. ولمعالجة هذا، يمكنك إنشاء روتين يحد من عدد القرارات اليومية التي يتعين عليك اتخاذها.



4. المشي

يجب عليك المشي كل يوم، ما سيساعدك على الشعور بمزيد من اليقظة ويسمح لك بالنوم بشكل أفضل.



5. تخلص من الفوضى



قالت عالمة النفس الدكتورة ميغ أرول إن الفوضى يمكن أن تؤدي إلى "إجهاد هائل". ومع ذلك، من المهم التنظيف على مراحل بدلا من القيام بذلك مرة واحدة لأن هذا سيجعل المهمة تبدو أكثر قابلية للإنجاز.



6. تجنب الكحول



وفقا لمعالجة النوم الدكتورة نيرينا راملاخان، يمكن للكحول أن يجعلك تفقد المرحلة الأولى من نوم حركة العين السريعة. ويوصي الخبراء يتناول مشروب في عطلات نهاية الأسبوع، وإذا كنت تريد القيام بذلك خلال الأسبوع، فينصح باستهلاكه فقط مع الوجبات.



7. توقف عن استعمال الهاتف



قال العلماء إن هواتفنا يمكن أن تؤثر على إنتاج الجسم للميلاتونين، ما يعني أنها يمكن أن تؤثر على نومنا. ويجدر بك أخذ فترات راحة من هاتفك، وقراءة كتاب بدلا من ذلك. (روسيا اليوم)