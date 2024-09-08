وداعاً للتلف.. خطوات سهلة لحفظ الفراولة والتوت طازجين لفترة طويلة

إذا كان لديكم فائض من التوت أو الفراولة وترغبون في الاحتفاظ بها لفترة طويلة، فإن التجميد هو الحل الأمثل.

لكن قبل أن تتعفن، إليكم كيفية حفظ التوت والفراولة في الثلاجة والتجميد لضمان الحفاظ على نضارتها وجودتها.

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إذأ أردتم تخزين الفراولة لمدة أسبوع واحد، يجب:

أوّلاً، وزعوا الفراولة دون غسلها في حاوية محكمة الإغلاق على طبقة واحدة.

ثانيًا، احرصوا على تغليف الحاوية من الأسفل بالمناديل الورقية السميكة لامتصاص الرطوبة، مما يطيل عمر الفراولة تلقائيًا.

ثالثًا، يمكن التخلّص من الجزء الأخضر في الفراولة قبل حفظها.

أمّا، إذا أردتم التخزين لمدة تصل إلى أسبوعين، يجب:



أوّلاً، في وعاء، اخلطوا كوباً من الماء مع ربع كوب من الخل الأبيض.

ثانيًا، انقعوا الفراولة في الخليط لمدة 5 دقائق.

ثالثًا، اغسلوا الفراولة بالماء للتخلّص من آثار الخلّ ثم جففوها جيداً.

رابعًا، احفظوها في حاوية مغلفة بالمناديل الورقية لضمان بقاءها طازجة لأطول فترة ممكنة.

خطوات بسيطة لتجميد التوت

أوّلاً، تأكدوا من اختيار التوت الناضج والتخلص من أي توت غير ناضج أو تالف.

ثانيًا، اشطفوا التوت في ماء بارد واتركوها تجف تمامًا باستخدام مناشف ورقية أو منشفة مطبخ نظيفة.

ثالثًا، ضعوا التوت في طبقة واحدة على ورقة خبز وضعوها في الثلاجة حتى تصبح متجمدة طوال الليل.

رابعًا، أنقلوا التوت إلى أكياس تخزين البلاستيك وأحكموا الإغلاق، مع إخراج أكبر كمية من الهواء قبل إغلاقها.

خامسًا، قوموا بتخزين التوت المجمد في الفريزر حتى 6 أشهر (أو حتى سنة إذا كان لديكم ثلاجة مستقلة).

باتباع هذه الخطوات، يمكنكم ضمان الحفاظ على نضارة التوت والفراولة لفترة طويلة، مما يساعدكم على الاستمتاع بها في أي وقت من السنة.