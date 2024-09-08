Advertisement

صحة

وداعاً للتلف.. خطوات سهلة لحفظ الفراولة والتوت طازجين لفترة طويلة

Lebanon 24
08-09-2024 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1243977-638613439892347532.jpg
Doc-P-1243977-638613439892347532.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إذا كان لديكم فائض من التوت أو الفراولة وترغبون في الاحتفاظ بها لفترة طويلة، فإن التجميد هو الحل الأمثل.
 
لكن قبل أن تتعفن، إليكم كيفية حفظ التوت والفراولة في الثلاجة والتجميد لضمان الحفاظ على نضارتها وجودتها.
Advertisement
 
إذأ أردتم تخزين الفراولة لمدة أسبوع واحد، يجب: 
 أوّلاً، وزعوا الفراولة دون غسلها في حاوية محكمة الإغلاق على طبقة واحدة.
ثانيًا، احرصوا على تغليف الحاوية من الأسفل بالمناديل الورقية السميكة لامتصاص الرطوبة، مما يطيل عمر الفراولة تلقائيًا.
ثالثًا، يمكن التخلّص من الجزء الأخضر في الفراولة قبل حفظها.
 
أمّا، إذا أردتم التخزين  لمدة تصل إلى أسبوعين، يجب:

أوّلاً، في وعاء، اخلطوا كوباً من الماء مع ربع كوب من الخل الأبيض.
ثانيًا، انقعوا الفراولة في الخليط لمدة 5 دقائق.
ثالثًا، اغسلوا الفراولة بالماء للتخلّص من آثار الخلّ ثم جففوها جيداً.
رابعًا، احفظوها في حاوية مغلفة بالمناديل الورقية لضمان بقاءها طازجة لأطول فترة ممكنة.
خطوات بسيطة لتجميد التوت
 
أوّلاً، تأكدوا من اختيار التوت الناضج والتخلص من أي توت غير ناضج أو تالف.
ثانيًا، اشطفوا التوت في ماء بارد واتركوها تجف تمامًا باستخدام مناشف ورقية أو منشفة مطبخ نظيفة.
ثالثًا، ضعوا التوت في طبقة واحدة على ورقة خبز وضعوها في الثلاجة حتى تصبح متجمدة طوال الليل.
رابعًا، أنقلوا التوت إلى أكياس تخزين البلاستيك وأحكموا الإغلاق، مع إخراج أكبر كمية من الهواء قبل إغلاقها.
خامسًا، قوموا بتخزين التوت المجمد في الفريزر حتى 6 أشهر (أو حتى سنة إذا كان لديكم ثلاجة مستقلة).
باتباع هذه الخطوات، يمكنكم ضمان الحفاظ على نضارة التوت والفراولة لفترة طويلة، مما يساعدكم على الاستمتاع بها في أي وقت من السنة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
07:07 | 2024-09-08
23:00 | 2024-09-07
16:30 | 2024-09-07
16:00 | 2024-09-07
12:16 | 2024-09-07
11:46 | 2024-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24