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صحة

بشرة حساسة؟.. إليك كيفية اختيار مستحضرات العناية التي تحافظ على صحتها

Lebanon 24
07-09-2024 | 16:00
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أوصت مجلة "ستايل بوك" المرأة ذات البشرة الحساسة بأن تكون حذرة عند اختيار مستحضرات العناية بالبشرة، مشددة على أهمية قراءة مكونات المنتجات بعناية لتجنب المواد الفعالة التي قد تسبب استجابات تحسسية مثل الاحمرار، التهيج، والطفح الجلدي.
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أوضحت المجلة الألمانية المتخصصة في الصحة والجمال أن المستحضرات التي تحتوي على مواد عطرية يجب تجنبها، حيث يمكن أن تؤدي إلى اختلال في توازن البشرة الحساسة، مما يعرضها لتهيج وحساسية إضافية.
 
كما يجب الابتعاد عن المستحضرات التي تحتوي على الكحول، إذ يسهم في جفاف البشرة ويضعف حاجز الحماية الطبيعي، مما يؤدي إلى تهيج إضافي.

كما تنصح المجلة بتجنب المستحضرات التي تحتوي على مواد حافظة مثل البارابين، الفورمالديهايد، وميثيل أيزوثيازولينون، لأنها قد تسبب الحساسية وتهيج الجلد.
 
ومن الضروري أيضًا استبعاد الكبريتات، التي توجد غالبًا في منتجات التنظيف والشامبو وجل الاستحمام، مثل كبريتات لوريل الصوديوم وكبريتات لوريث الصوديوم، والتي يمكن أن تتسبب في جفاف الجلد وإحداث اختلال في قيمة الرقم الهيدروجيني الطبيعي للبشرة، مما يؤدي إلى تهيجها.

بالإضافة إلى ذلك، توصي المجلة بتجنب الزيوت العطرية مثل زيت شجرة الشاي وزيت النعناع، حيث قد تكون قاسية على البشرة الحساسة، مما يؤدي إلى الاحمرار، الحرقان، والجفاف.

بدلاً من ذلك، يُفضل استخدام مستحضرات العناية التي تحتوي على مواد مهدئة ومرطبة، والمصممة خصيصًا للبشرة الحساسة، لضمان الحفاظ على صحتها وراحتها.
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