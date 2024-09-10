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صحة

الخصائص المفيدة للباذنجان

Lebanon 24
10-09-2024 | 02:00
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أوضحت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية، أهمية إضافة الباذنجان إلى النظام الغذائي.


ووفقا لها، الباذنجان، قبل كل شيء يحتوي على ألياف غذائية مفيدة للجسم يعتمد عليها بالذات عمل الأمعاء، وبالتالي حالة منظومة المناعة.
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وتقول: "كانت الألياف الغذائية في السابق تعتبر نوعا من الصابورة، وكان التركيز على الفيتامينات والعناصر المعدنية والمواد المغذية الأخرى الموجودة في المنتجات. أما الآن أصبحت الألياف الغذائية تتصدر تقريبا الخصائص المفيدة للمنتجات، لأنها غذاء للبكتيريا المفيدة للإنسان. أي هي بروبيوتيك يحمي الإنسان من الأمراض لأن 80 بالمئة من الخلايا المناعية موجودة في الأمعاء. لذلك تعتمد عليها حالتنا المزاجية والنفسية ومستوى الالتهابات في الجسم".

وتضيف: "يحتوي الباذنجان أيضا على نسبة عالية من فيتامين С، وكذلك على البوتاسيوم الذي يقلل من التورم ويخفض مستوى ضغط الدم ويعزز عضلة القلب. كما يحتوي على المغنيسيوم المسؤول عن الجهاز العصبي والنسيج العظمي. وكذلك على المنغنيز والكوبالت وحمض الفوليك".

ووفقا لها، يجب طهي الباذنجان بطريقة صحيحة للحصول على الفائدة القصوى منه.

وتقول: " يفضل شوي الباذنجان وليس قليه لأنه عند القلي يتشبع بالدهون، ما يجعله غنيا بالسعرات الحرارية. بالطبع المعالجة الحرارة تفقده نسبة من فيتامين С بيد أن مضادات الأكسدة و مركبات الأنثوسيانين والفينول تبقى دون أي تغيير". (روسيا اليوم)
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