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صحة
تناول القهوة يبطئ شيخوخة بشرة الوجه.. اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
12-09-2024
|
23:00
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قالت دراسة جديدة إن شرب القهوة المحمّصة قد يبطئ علامات شيخوخة الوجه، وإن السر يكمن في مضادات الأكسدة التي تحتويها.
وتحتوي القهوة المحمصة على مستويات عالية من البوليفينول، الذي يعمل تحسين مرونة الجلد وترطيبه، وتأخير التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى.
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وبحسب "فري ويل هيلث"، وجد البحث أن التحميص الأخف أكثر فائدة من التحميص الداكن لصحة الجلد، لأنه يحتفظ بمزيد من البوليفينول.
وقارن البحث بين 4 مشروبات يتناولها الأروبيون منها الشاي والمشروبات المحلاة بالسكر، وشملت العينة 16 ألف شخص.
وتبين أن القهوة هي المشروب الوحيد الذي ارتبط بشكل كبير بإبطاء شيخوخة بشرة الوجه.
وقال الدكتور تايلر لونغ من مركز الجلد والليزر في نيوجيرسي: "الإسبريسو أكثر تركيزاً، وهو محمص أخف، ما قد يكون أكثر فائدة لمحتوى البوليفينول".
ويحتوي الشاي أيضاً على مركبات البوليفينول، لكن لم تجد هذه الدراسة ارتباطاً قوياً بين استهلاكه وتأخير شيخوخة الوجه.
وأشار الباحثون إلى أن الاعتدال في تناول القهوة هو مفتاح لجني فوائدها، وأن معدل فنجانين إلى 3 في اليوم هو الأفضل.
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