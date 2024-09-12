خبرٌ مهمّ للحوامل... هذا الطعام يُقلل من خطر إصابة الجنين بالتوحد

توصلت دراسة جديدة مدعومة من المعاهد الوطنية البريطانية للصحة، إلى أن تناول الأسماك مرة واحدة على الأقل شهريًا أثناء الحمل يقلل من فرص إصابة الجنين بالتوحد بنسبة 20%.



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ويعتقد الباحثون من جامعة "دريكسل" أن السبب ربما يرجع إلى احتواء الأسماك على أحماض "أوميغا-3" الدهنية الطبيعية ومغذيات مهمة أخرى مثل اليود والحديد والزنك والتي تُعدّ حيوية لنمو دماغ الطفل ونطقه وسمعه. (العربية) ورجح فريق من الباحثين أن تناول الأسماك أثناء الحمل يمكن أن يقلل من مخاطر تشخيص إصابة الطفل بالتوحد ويقلل من فرصة إصابته بصفات مرتبطة بالتوحد في وقت لاحق من الحياة.ويعتقد الباحثون من جامعة "دريكسل" أن السبب ربما يرجع إلى احتواء الأسماك على أحماض "أوميغا-3" الدهنية الطبيعية ومغذيات مهمة أخرى مثل اليود والحديد والزنك والتي تُعدّ حيوية لنمو دماغ الطفل ونطقه وسمعه. (العربية)