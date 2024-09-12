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صحة

خبرٌ مهمّ للحوامل... هذا الطعام يُقلل من خطر إصابة الجنين بالتوحد

Lebanon 24
12-09-2024 | 23:36
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توصلت دراسة جديدة مدعومة من المعاهد الوطنية البريطانية للصحة، إلى أن تناول الأسماك مرة واحدة على الأقل شهريًا أثناء الحمل يقلل من فرص إصابة الجنين بالتوحد بنسبة 20%.
ورجح فريق من الباحثين أن تناول الأسماك أثناء الحمل يمكن أن يقلل من مخاطر تشخيص إصابة الطفل بالتوحد ويقلل من فرصة إصابته بصفات مرتبطة بالتوحد في وقت لاحق من الحياة.
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ويعتقد الباحثون من جامعة "دريكسل" أن السبب ربما يرجع إلى احتواء الأسماك على أحماض "أوميغا-3" الدهنية الطبيعية ومغذيات مهمة أخرى مثل اليود والحديد والزنك والتي تُعدّ حيوية لنمو دماغ الطفل ونطقه وسمعه. (العربية)

صحة

المرأة

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