Advertisement

صحة

دراسة تكشف أهميّة إحتضان الكلاب للتعافي من الألم

Lebanon 24
13-09-2024 | 00:51
A-
A+
Doc-P-1246172-638618109503092614.png
Doc-P-1246172-638618109503092614.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجد علماء في ألمانيا أن الكلاب يمكن أن تخفف من الشعور بالألم أثناء التعافي من محنة جسدية.

وقالت الدكتورة هايدي ماورسبيرغر، التي أجرت الدراسة الجديدة في قسم علم النفس في جامعة هومبولت في برلين: "الدعم الاجتماعي من العائلة والأصدقاء، على الرغم من ارتباطه بالتأثيرات الصحية المفيدة، لا يساعد دائما في التعامل مع الألم. لذا اختبرنا ما إذا كانت الكلاب الأليفة تقدم مصدر دعم أكثر إفادة في الحالات المؤلمة من الرفاق البشر".
Advertisement

وشملت الدراسة تجربتين مختلفتين قليلا، ركزتا فقط على الألم الجسدي وليس الألم العاطفي.

وفي التجربة الأولى، أكملت 74 امرأة مهمة الضغط البارد، أي وضع اليد أو الساعد في الماء البارد ما يؤدي إلى حدوث ألم يتزايد ببطء وينتهي بسحب الطرف طوعيا، في ظل وجود كلبهن الأليف أو صديق أو أثناء وجودهن بمفردهن.

وفي التجربة الثانية، أكملت 50 امرأة أخرى مهمة الضغط البارد في وجود كلب غير مألوف أو شخص غريب، أو أثناء وجودهن بمفردهن.

وجلست الكلاب في زاوية قريبة ولم يكن هناك اتصال جسدي في التجربة الأولى، ولكن في التجربة الثانية، سُمح للمشاركات بمداعبة الكلاب.

وفي كلتا التجربتين، أبلغت المشاركات عن ألم أقل مع "سلوكيات ألم" أقل، مثل شد الفك والتجهم والشكوى، في ظل وجود الكلاب مقارنة بالبشر.

وأدى وجود كلبهن الأليف، بدلا من كلب غير مألوف، إلى انخفاض أقوى في الألم.

كما تبين أن وجود إنسان بالقرب من النساء "يقلل من الألم أكثر مقارنة بوجودهن بمفردهن"، ولكن ليس بقدر وجود كلب حولهن. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:48 | 2024-09-13
01:50 | 2024-09-13
23:57 | 2024-09-12
23:36 | 2024-09-12
23:00 | 2024-09-12
16:00 | 2024-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24