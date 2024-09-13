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صحة
دراسة تُحدّد أفضل 3 طرق للإقلاع عن التدخين... تعرفوا إليها
Lebanon 24
13-09-2024
|
02:48
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سلطت مراجعة رئيسية جديدة الضوء على 3 استراتيجيات للإقلاع عن التدخين.
ووفق "مديكال نيوز توداي"، وجد بحث أن الفارينيكلين، والسيتيزين، والسجائر الإلكترونية، التي تحتوي على النيكوتين، زادت من معدلات النجاح في الإقلاع عن التدخين.
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ولاحظ فريق البحث من مجموعة كوكرين لإدمان التبغ "CTAG"، أن هذه الاستراتيجيات قد تكون أكثر فعالية مع العلاجات السلوكية.
وتظهر العلاجات السلوكية، والحوافز المالية أيضاً، إمكانات قوية للإقلاع الناجح عن التدخين دون إضافة أدوية. (الامارات 24)
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