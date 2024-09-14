Advertisement

صحة

إلى متى يجب تأجيل الجراحة بعد الإصابة بكورونا

Lebanon 24
14-09-2024 | 03:13
A-
A+
Doc-P-1246574-638619056502365561.jpg
Doc-P-1246574-638619056502365561.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت نتائج جديدة إلى أن تأجيل العمليات الجراحية بعد اختبار إيجابي للعدوى بكورونا، لمدة أكثر من أسبوعين قد يؤدي إلى تأخيرات غير ضرورية في الجراحات الاختيارية.

وفي الأيام الأولى من الجائحة، أوصت الجمعية الأمريكية لأطباء التخدير بتأخير العمليات الجراحية غير العاجلة  إلى 7 أسابيع بعد الإصابة بالفيروس.
Advertisement

وحسب "مديكال إكسبريس"، استندت هذه المبادئ التوجيهية إلى الأبحاث في ذلك الوقت والتي أظهرت ارتباط العدوى بزيادة خطر حدوث صعوبات ما بعد الجراحة بما في ذلك المضاعفات الرئوية.

والآن، في خضم الموجة الأخيرة، مدفوعة بالمتغيرات الفرعية من أوميكرون، تواصل العديد من المؤسسات الطبية اتخاذ تدابير محافظة على الرغم من أن أحدث الإصابات كانت تميل إلى أن تكون أخف.

وأظهرت دراسة جديدة أنه لا توجد فائدة كبيرة في تأخير العمليات الجراحية لأكثر من أسبوعين بعد الإصابة بعدوى كورونا.

وأجريت الدراسة في جامعة ليدز، باستخدام البيانات الإدارية لشؤون المحاربين القدامى، والتي شملت 80 ألف مريض خضعوا لجراحات.

وكانت العمليات الجراحية الأكثر شيوعاً التي خضع لها المرضى هي إصلاح الفتق واستبدال الركبة. ومن هذه المجموعة، كان لدى 16 ألف شخص اختبار كوفيد-19 إيجابي قبل الجراحة.

ووجد البحث أن خطر المضاعفات القلبية الرئوية، وجلطات الدم، والالتهابات بعد الجراحة يقتصر على من أجريت الجراحة لهم خلال أقل من أسبوعين من العدوى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:00 | 2024-09-14
04:00 | 2024-09-14
01:27 | 2024-09-14
23:00 | 2024-09-13
16:23 | 2024-09-13
11:24 | 2024-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24