منها الملح... عادات يومية "غير متوقعة" تزيد خطر إصابتك بالسكري

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أصبح مرض السكري من النوع الثاني مصدر قلق كبير، خصوصًا وأنه يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.وبحسب صحيفة "تلغراف" The Telegraph، إليك بعض العادات اليومية التي قد ترفع من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني:تناول وجبة إفطار غنية بالسكر: الإفطار المليء بالسكر مثل الحبوب السكرية أو المعجنات قد يشير إلى نظام غذائي غير متوازن، غني بالسعرات الحرارية وفقير بالألياف، وبحسب الأطباء يؤدي هذا إلى زيادة الوزن، وهو عامل رئيس في خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.قضاء وقت طويل في الجلوس: الجلوس لفترات طويلة يقلل من حرق السعرات الحرارية، وقد يؤدي إلى تناول الطعام بدافع الملل.وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة لديهم مستويات أعلى من السكر في الدم، مقارنة بمن يتناولون فترات من النشاط البدنيإضافة الملح إلى الطعام: إضافة الملح إلى الوجبات قد يؤدي إلى تناول كميات أكبر من الطعام، وأظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يضيفون الملح إلى طعامهم يواجهون خطرًا أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.تغير أوقات النوم بانتظام: تغير أوقات النوم بشكل متكرر قد يزيد خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، والأشخاص الذين ينامون في أوقات متأخرة يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمرض، حيث يؤثر النوم السيء على الشهية.