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صحة
لقاح كوفيد الجديد... هل سيقبل عليه الأميركيون؟
Lebanon 24
14-09-2024
|
10:46
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وجد استطلاع جديد في الولايات المتحدة، شمل أكثر من 1000 شخص، أن عددا كبيرا من الأميركيين يخططون لعدم الحصول على المزيد من لقاحات كوفيد-19.
وقال 37 بالمئة من الأشخاص إنهم حصلوا على لقاح في الماضي، ولكنهم لا يخططون للحصول عليه مرة أخرى. بينما قال 43 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع الذي أجراه مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو إنهم حصلوا على لقاح كوفيد-19، ويخططون للحصول على لقاح محدث.
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وقالت نورا كولبورن، المديرة الطبية لعلم الأوبئة السريرية في مستشفى ريتشارد إم روس للقلب في ولاية أوهايو: "نحن في بداية موسم الفيروسات التنفسية، حيث يوجد التهديد الثلاثي المتمثل في الإنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس المخلوي التنفسي".
وأكدت كولبورن أن التطعيمات آمنة وفعالة للغاية في منع الأمراض الخطيرة والوفيات.
وأضافت كولبورن أن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة والنساء الحوامل معرضون بشكل خاص للخطر خلال موسم الفيروسات التنفسية.
وعلى الرغم من ارتفاع حالات كوفيد-19 خلال الصيف، تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن الحالات تتراجع أو من المرجح أن تتراجع في 31 ولاية بينما تتزايد في ثلاث ولايات.
لا يزال الأطباء يشجعون الجميع، باستثناء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، على الحصول على لقاح كوفيد-19 المحدث، ويوصون بأن يحصل البالغون والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 سنوات على لقاح الإنفلونزا كل عام.
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