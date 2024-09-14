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صحة

الابتعاد عن الأطعمة الدهنية والتوابل.. نصائح لتقليل ضغط الدم

Lebanon 24
14-09-2024 | 12:25
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أعلن الدكتور إيلكين غاسانوف، أخصائي أمراض القلب، أن ارتفاع ضغط الدم يمثل مشكلة صحية خطيرة وشائعة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة للسيطرة عليه.

وأشار الدكتور غاسانوف إلى أهمية اتباع نظام غذائي متوازن للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حيث ينبغي أن يتضمن هذا النظام كميات وفيرة من أحماض أوميغا-3 الدهنية المتعددة غير المشبعة، بالإضافة إلى العناصر المعدنية الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم واليود.
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كما يجب أن يشمل النظام الغذائي فيتامينات وزيوت نباتية، مع ضرورة تقليل استهلاك الملح إلى 5 غرامات كحد أقصى يومياً، والحد من الدهون الحيوانية والكربوهيدرات البسيطة.

وأكد الدكتور غاسانوف على أهمية تحضير الطعام دون إضافة ملح، مع تفضيل الأساليب الصحية مثل السلق والشواء.
 
وأوضح أن المأكولات البحرية، وخاصة الأسماك، تلبي هذه المتطلبات بشكل مثالي، إلى جانب الخضروات والخضروات الورقية مثل البروكلي والثوم وزيت الزيتون ولحوم الدواجن.

وأضاف أن الأفوكادو يعد من الأطعمة المهمة لأنه غني بأحماض أوميغا-3 الدهنية والبوتاسيوم، مما يساعد على خفض مستوى ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
 
ومع ذلك، يجب تجنب اللحوم الدهنية والأطعمة الغنية بالتوابل والملح والمشروبات الكحولية.

وشدد الدكتور غاسانوف على أن النظام الغذائي المتوازن، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط، يعتبر معياراً ذهبياً للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
 
ومع ذلك، أشار إلى أن اتباع نظام غذائي صحي هو جزء ضروري من علاج ارتفاع ضغط الدم، ولكنه لا يمكن أن يحل محل تناول الأدوية بانتظام. (روسيا اليوم)
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