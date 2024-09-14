"وداعًا للأمراض".. خطوات بسيطة لغسل اليدين بشكل صحيح تؤثر على صحتك!

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ويُعد الغسل المتكرر للأيدي واحداً من أفضل الطرق لتجنُّب المرض ونشره. تعرف على وقت غسل يديك والكيفية الصحيحة لذلك.تتراكم الجراثيم على يديك مع ملامسة الأشخاص والأسطح والأشياء طوال اليوم، وقد تصيبك هذه الجراثيم بالعدوى عن طريق لمس عينيك أو أنفك أو فمك أو نقلها إلى الآخرين.وعلى الرغم من أنه من المستحيل إبقاء يديك خالية من الجراثيم، فإن غسل اليدين عدة مرات بالماء والصابون قد يساعد في الحد من انتقال البكتيريا والفيروسات والميكروبات الأخرى.اغسل يديك دائماً قبل وبعد القيام بما يلي:إعداد الطعام وتناوله.علاج الجروح أو الاعتناء بشخص مريض.ملامسة الأشياء أو الأسطح التي يلمسها الآخرون عادةً، مثل مقابض الأبواب أو مضخات الوقود أو عربات التسوق.التردد على الأماكن العامة.وضع العدسات اللاصقة أو إزالتها.اغسل يديك دائماً بعد القيام بما يلي:استخدام المرحاض أو تغيير الحفاظات أو تنظيف الطفل الذي استخدم المرحاض.لمس حيوان أو لمس طعامه أو فضلاته.تنظيف الأنف أو السعال أو العطاس.التخلّص من القمامةالتعامل مع طعام أو حلوى الحيوانات الأليفة.من الأفضل عموماً غسل اليدين بالماء والصابون. الصابون المضاد للبكتيريا المتاح دون وصفة طبية ليس أكثر فعالية في التخلص من الجراثيم من الصابون العادي.اتبع هذه الخطوات:بلل يديك بماء نظيف جار، سواء أكان دافئاً أو بارداً.ضع الصابون وافركه جيداً حتى يكوِّن رغوة.بعد ذلك، ينبغي فرك اليدين بشدة لمدة 20 ثانية على الأقل، وتذكّر فرك يديك بالكامل جيداً، بما في ذلك ظهر اليدين والرسغين وبين الأصابع وتحت الأظافر.بعد ذلك، ينبغي شطف اليدين جيداً.ثم جفِّف يديك بمنشفة نظيفة أو بالهواء.مطهرات الأيدي المحتوية على الكحول، التي لا تتطلب استخدام الماء، هي بديل مقبول عند عدم توفر الصابون والماء. إذا كنت تستخدم مطهراً لليد، فتأكد من أن المنتج يحتوي على الكحول بنسبة 60% على الأقل. اتبع هذه الخطوات:ضع منتج الجل في راحة يد واحدة، وتحقق من الملصق لمعرفة الكمية المناسبة.افرك يديك معاً.ضع الجل على جميع أجزاء يديك وأصابعك وافركه حتى تجف يديك.يحتاج الأطفال إلى أيد نظيفة أيضاًساعِد الأطفال على الحفاظ على صحتهم من خلال تشجيعهم على غسل أيديهم بشكل متكرر، واغسل يديك مع طفلك لكي تعلمه كيفية عمل ذلك على الوجه الأمثل، وإذا لم يستطع الطفل الوصول إلى الحوض بمفرده، فوفّر له مقعداً صغيراً للصعود عليه.تأكد من مراقبة الأطفال الصغار عند استخدام مثل هذه المطهرات، إذ يمكن أن يسبب ابتلاع المطهرات التي أساسها الكحول إلى حدوث التسمم الكحولي، لذا خزِّن العبوة في مكان آمن بعد الاستخدام.لغسل الأيدي فائدة كبيرة في الوقاية من المرض، واعتياد هذه العادة يمكن أن يكون له دور رئيسي في حماية صحتك.