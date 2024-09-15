فوائد البقول... دراسة تكشف اهميتها





قالت الدكتورة موبيلولا أديمو، أخصائية التغذية السريرية في جامعة كاليفورنيا: "البقول فئة فريدة لأنها مصدر للبروتين، لكنها أيضاً كربوهيدرات معقدة".

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وتتابع، "ليس هذا فحسب، بل تعد أيضاً من الخضروات من منظور التغذية، وفق إرشادات وزارة الزراعة الأمريكية".



وفي تقرير نشره "هيلث داي"، تقول أديمو: "الخبر السار هو أنك لست مضطراً إلى تناول كميات لا حصر لها من البقول لجني فوائد غذائية كبيرة".



وبحسب التقرير "أحد أفضل الأشياء في البقول هو محتواها العالي جداً من الألياف".



على سبيل المثال، يحتوي نصف كوب فقط من الفاصوليا السوداء على 8 غم من الألياف. ويمثل هذا "حوالي 25% من إجمالي الألياف التي يحتاجها الجسم".



كذلك البقول مصدر رائع للبروتين النباتي. سواء كنت نباتيًا أو تحاول تقليل أكل اللحوم، تعتبر هذه الأطعمة متنوعة المذاق مصدراً مناسباً للبروتين الصحي. قد تسبب البقول أحياناً الغازات، لكن لا ينبغي أن يمنع هذا من إيجاد طرق لإدراجها في النظام الغذائي، لأنها مليئة بالعناصر التي تساهم في الصحة الجيدة، بحسب تقرير جديد.قالت الدكتورة موبيلولا أديمو، أخصائية التغذية السريرية في جامعة كاليفورنيا: "البقول فئة فريدة لأنها مصدر للبروتين، لكنها أيضاً كربوهيدرات معقدة".وتتابع، "ليس هذا فحسب، بل تعد أيضاً من الخضروات من منظور التغذية، وفق إرشادات وزارة الزراعة الأمريكية".وفي تقرير نشره "هيلث داي"، تقول أديمو: "الخبر السار هو أنك لست مضطراً إلى تناول كميات لا حصر لها من البقول لجني فوائد غذائية كبيرة".وبحسب التقرير "أحد أفضل الأشياء في البقول هو محتواها العالي جداً من الألياف".على سبيل المثال، يحتوي نصف كوب فقط من الفاصوليا السوداء على 8 غم من الألياف. ويمثل هذا "حوالي 25% من إجمالي الألياف التي يحتاجها الجسم".كذلك البقول مصدر رائع للبروتين النباتي. سواء كنت نباتيًا أو تحاول تقليل أكل اللحوم، تعتبر هذه الأطعمة متنوعة المذاق مصدراً مناسباً للبروتين الصحي.

كما توجد العديد من العناصر الغذائية الرئيسية الأخرى في البقول سواء: الفول أو الحمص أو اللوبيا ذات العين السوداء أو الفاصوليا البيضاء أو السوداء.



وفي المتوسط، يحتوي نصف كوب على ما بين 300 و500 ملغ من البوتاسيوم. ويلعب البوتاسيوم دوراً حيوياً في المساعدة في التحكم في ضغط الدم.



والبقول مصادر غنية بـ: النحاس، وحمض الفوليك، والحديد، والمغنيسيوم، وفيتامين ب6.



لكن تظل الألياف أكبر الفوائد الصحية للبقول. وهو ما يساهم في خفض الكوليسترول ونسبة الغلوكوز بالدم، وخفض الوزن، وتحسين الهضم، والوقاية من سرطان القولون.