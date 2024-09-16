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صحة

لن تحتاجي بعد اليوم لاتباع نظام غذائي منتظم لخسارة الوزن!

Lebanon 24
16-09-2024 | 14:50
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كشفت دراسة حديثة أن إزالة جين واحد من الأنسجة الدهنية يمكن أن يخدع الجسم ليحرق المزيد من السعرات الحرارية من دون حاجة إلى نظام غذائي منتظم.


ووجد باحثون تحت إشراف جامعة نوتنغهام ترينت، أن إزالة جين PHD2 من الأنسجة الدهنية البنية تسبب في تسريع التمثيل الغذائي في الجسم، وهي العملية التي تحول العناصر الغذائية من الطعام إلى طاقة.
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وحسب "نوتينغهام بوست"، أجريت التجارب أولاً على الفئران، وأظهرت أنه عند إزالة الجين فإن الجسم يحرق سعرات حرارية أكثر بـ 60%، رغم تناول المزيد من الطعام.

وبعد ذلك أجرى الباحثون تحليلاً لعينات دم من 5 آلاف شخص، ووجدوا أن البروتين الذي يتأثر بهذا الجين عند البشر يرتبط بخلايا الدهون البنية في منطقة البطن.

وبإزالة البروتين الذي يسمح للخلايا الدهنية باستشعار الأكسجين، بينت التجارب أن حرق السعرات الحرارية يظهر عند الفئران والخلايا البشرية حتى عندما لا تتعرض لحرارة منخفضة.

وقالت الدكتورة زوي ميخائيليدو، الباحثة في كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة نوتنغهام ترينت، إن النتائج يمكن أن تمهد الطريق لطرق جديدة لعلاج السمنة، ومرض السكري من النوع 2، وأمراض أخرى بسبب السمنة.

وأضافت ان تقليل تأثير الجين "قد يكسر الرابط بين زيادة الوزن ومرض السكري من النوع 2، ما يعني أن نتائجنا قد تكون مهمة للمعرضين لخطر متزايد من هذا المرض".

ورغم أن الأمر لا يزال في مراحله الأولى ويتطلب المزيد من البحث لدى البشر، فإن استهداف جين PHD2 "قد يفتح الباب لاستراتيجيات جديدة للحفاظ على التخلص من الوزن بزيادة التمثيل الغذائي ودون الحاجة إلى نظام غذائي مستمر".
 
يذكر ان جين PHD2 يلعب دوراً رئيسياً في تنظيم الدهون البنية، وهي نوع من الأنسجة التي تحافظ على الدفء في الحرارة المنخفضة.
المصدر: ae24

صحة

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