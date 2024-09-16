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صحة

السكر ليس الخيار الوحيد.. تعلم كيف تحارب شغفك بالحلويات بالمكونات الطبيعية!

Lebanon 24
16-09-2024 | 15:46
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بالرغم من النصائح العديدة التي يوجهها إختصاصيي التغذية عن الحد من تناول السكريات قد نجد أنفسنا غير قادرين على كبح رغبتنا بتناولها فما هو الحل؟ اليكم السبب وراء الرغبة الشديدة في تناول السكريات.
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تعرفوا على أبرز المكونات التي تكبح شعوركم بالحاجة لتناول السكريات:

القرفة: تساعد القرفة على الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم ما يقي من الاصابة بداء السكري النوع الثاني. اليكم فوائد شرب القرفة.
الحلبة: إن الحمض الاميني المتوفر في الحلبة يساعد على تحفيز انتاج الانسولين وبالتالي ضبط مستويات السكر في الدم.
الزنجبيل: يساعد تناول الزنجبيل على كبح شهيتنا على الحلويات وذلك بسبب نكهته. يمكنكم تحضير شاي الزنجبيل كما يمكنكم إضافته إلى أطباقكم خاصةً تلك التي تحتوي الدجاج.
القرنفل: يساعد القرنفل على تعزيز الانسولين ما يساعد على خفض نسبة الغلوكوز في الدم. يمكنكم إضافة الغلوكوز إلى العديد من الاطباق كما يمكنكم تحضير شاي القرنفل.
الهيل: يعتبر الهيل من المكونات العطرية وإضافته إلى أطباقكم يساعد على كبح شهيتكم وعدم رغبتكم في تناول السكر
أضرار تناول السكر
تجدر الاشارة بأن تناول السكر بكميات كبيرة قد يسبب العديد من الامراض خاصةً تلك المتعلقة بالقلب والشرايين كما يمكن أن يسبب الاصابة بداء السكري وزيادة الوزن.
يعتبر السكر المكون الذي يغذي الخلايا السرطانية في الجسم. اليكم حلّ سحري لعلاج شراهة السكريات!
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