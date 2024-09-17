علاج جديد للرجال المصابين بأنواع محددة من سرطان البروستات

توصلت أبحاث جديدة أن العلاج المناعي يمكن أن يكون فعالا في علاج سرطان البروستات لدى الرجال الذين تم اختيارهم بناء على الخصائص الجينية لأورامهم.



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وفي حين لم يكن العلاج المناعي ناجحا على نطاق واسع لجميع الرجال المصابين بسرطان البروستات، فإن الفحص الدقيق للدراسات الموجودة يشير إلى أنه يمكن أن يكون فعالا للغاية لبعض المرضى.





ووفقا لطبيب الأورام نيفين ميهرا من مركز رادبود الطبي: "اكتشفنا أن الرجال الذين استجابوا جيدا للعلاج المناعي لديهم أخطاء محددة في الحمض النووي في أورامهم. وتسبب هذه التشوهات الجينية تغييرات بروتينية تنشط الجهاز المناعي، ما يجعل العلاج المناعي أكثر فعالية". وفي دراسة أجريت في المركز الطبي لجامعة رادبود، وجد أنه بالنسبة لبعض الرجال الذين يعانون من نوع وراثي معين من سرطان البروستات، تباطأ تقدم المرض بمقدار 33 شهرا.وفي حين لم يكن العلاج المناعي ناجحا على نطاق واسع لجميع الرجال المصابين بسرطان البروستات، فإن الفحص الدقيق للدراسات الموجودة يشير إلى أنه يمكن أن يكون فعالا للغاية لبعض المرضى.ووفقا لطبيب الأورام نيفين ميهرا من مركز رادبود الطبي: "اكتشفنا أن الرجال الذين استجابوا جيدا للعلاج المناعي لديهم أخطاء محددة في الحمض النووي في أورامهم. وتسبب هذه التشوهات الجينية تغييرات بروتينية تنشط الجهاز المناعي، ما يجعل العلاج المناعي أكثر فعالية".

وبناء على هذه النتائج، أجرى ميهرا وفريقه دراسة لاختبار فعالية العلاج المناعي في مجموعة من الرجال الذين تميز سرطان البروستات لديهم بأنواع فرعية وراثية محددة.

واستهدفت الدراسة أربعة أنواع فرعية مختلفة من الحمض النووي - MMRd وhTMB وBRCAm وCDK12i - الموجودة في نحو 15% من جميع حالات سرطان البروستات. وتلقى ما مجموعه 69 رجلا مزيجا من نوعين من العلاج المناعي، ipilimumab وnivolumab، كجزء من الدراسة.

ووجدت الدراسة أن العلاج المناعي المزدوج أبطأ تقدم سرطان البروستات في المرضى المختارين بأربعة أشهر.

ولوحظت الاستجابة الأكثر بروزا في المرضى الذين يعانون من طفرة MMRd، حيث تباطأ السرطان لمدة 33 شهرا. في بعض الحالات، تراوح هذا من تثبيت المرض إلى تقليله إلى الحد الذي لم يعد من الممكن اكتشافه في الدم أو رؤيته في المسح الضوئي.



وفي وقت نشر الورقة البحثية، ظل السرطان تحت السيطرة في عشرين مريضا.



ولم تقارن هذه الدراسة بشكل مباشر العلاج المناعي المزدوج بالعلاجات القياسية، مثل العلاج الهرموني أو العلاج الكيميائي. ومع ذلك، فمن المعروف أن العلاج المناعي الفردي للمرضى الذين يعانون من طفرة MMRd يحافظ عادة على المرض تحت السيطرة لمدة ثمانية أشهر تقريبا، مقارنة بـ 33 شهرا مع العلاج المزدوج الذي تم اختباره في هذه الدراسة.





ومثل جميع العلاجات، يمكن أن يسبب العلاج المناعي آثارا جانبية، حيث عانى ما يقارب نصف الرجال في الدراسة من آثار جانبية، مثل الإسهال، وتوقف نحو 20% من المرضى عن العلاج بسبب هذه الآثار.



وكان العلاج المناعي الأكثر فعالية في سرطان البروستات مع طفرة MMRd، والذي وجد في 4-5% من المرضى.



وتقول الطبيبة ساندرا فان ويلب: "إنها ليست مجموعة كبيرة، ولكن بالنسبة لهؤلاء المرضى، يمكن للعلاج المناعي أن يبطئ بشكل كبير من تقدم سرطان البروستات. ونرى أنه مع العلاج المناعي، يظل السرطان تحت السيطرة لمدة 33 شهرا، وهي نتيجة رائعة".



ويوضح ميهرا: "بناء على نتائجنا، بالنسبة للرجال الذين يعانون من طفرة MMRd، قد يكون من المفيد التفكير في بدء العلاج المناعي حتى قبل العلاج الهرموني أو العلاج الكيميائي .. ومن المحتمل أن نتمكن من علاج هؤلاء الرجال المصابين بسرطان البروستات النقيلي MMRd، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث". (روسيا اليوم)