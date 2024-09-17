ما أسباب نزف اللثة؟

تشير طبيبة الأسنان إيرينا نازيلينا، إلى أن أسباب نزف اللثة والتهابها مرتبط بعدم تنظيف الأسنان بصورة صحيحة، وقد يكون بسبب سوء الإطباق.







وتقول: "يرتبط نزف اللثة دائما بالالتهابات. أي أن النزيف قد يكون علامة تشير إلى الالتهاب. ويمكن أن يتطور نزيف اللثة بسبب سوء تنظيف الأسنان، ما يسبب تراكم البكتيريا وبالتالي التهاب اللثة. وقد يكون السبب سوء الإطباق. لأن انحراف الأسنان يسبب اختلال توزيع الثقل وعدم تساويه عند المضغ، وفي هذه الحالة يجب مراجعة طبيب مختص بتقويم الأسنان لحل هذه المشكلة".

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وتضيف: "يفضل في حالة نزف اللثة استشارة طبيب الأسنان والاهتمام بتنظيف الأسنان واتباع جميع قواعد النظافة الشخصية واختيار فرشاة اسنان مناسبة وكذلك معجون الأسنان". (روسيا اليوم)