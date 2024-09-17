Advertisement

صحة

ما أسباب نزف اللثة؟

Lebanon 24
17-09-2024 | 03:41
A-
A+
Doc-P-1247647-638621666958166286.jpg
Doc-P-1247647-638621666958166286.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشير طبيبة الأسنان إيرينا نازيلينا، إلى أن أسباب نزف اللثة والتهابها مرتبط بعدم تنظيف الأسنان بصورة صحيحة، وقد يكون بسبب سوء الإطباق.



وتقول: "يرتبط نزف اللثة دائما بالالتهابات. أي أن النزيف قد يكون علامة تشير إلى الالتهاب. ويمكن أن يتطور نزيف اللثة بسبب سوء تنظيف الأسنان، ما يسبب تراكم البكتيريا وبالتالي التهاب اللثة. وقد يكون السبب سوء الإطباق. لأن انحراف الأسنان يسبب اختلال توزيع الثقل وعدم تساويه عند المضغ، وفي هذه الحالة يجب مراجعة طبيب مختص بتقويم الأسنان لحل هذه المشكلة".
Advertisement
وتضيف: "يفضل في حالة نزف اللثة استشارة طبيب الأسنان والاهتمام بتنظيف الأسنان واتباع جميع قواعد النظافة الشخصية واختيار فرشاة اسنان مناسبة وكذلك معجون الأسنان". (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:53 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:44 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:30 | 2024-09-17
02:18 | 2024-09-17
00:16 | 2024-09-17
23:00 | 2024-09-16
15:46 | 2024-09-16
14:50 | 2024-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24