أطعمة فائقة المعالجة ومرض السكري.. دراسة تكشف العلاقة والوقاية

توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون من كلية لندن الجامعية في المملكة المتحدة إلى أن استهلاك الأطعمة الفائقة المعالجة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ولكن يمكن تقليل هذا الخطر من خلال تناول أطعمة أقل معالجة.

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نُشرت الدراسة في مجلة "لانسيت للصحة الإقليمية بأوروبا"، بالتعاون مع خبراء من جامعتي كامبريدج وإمبريال كوليدج لندن، يوم 16 أيلول. نُشرت الدراسة في مجلة "لانسيت للصحة الإقليمية بأوروبا"، بالتعاون مع خبراء من جامعتي كامبريدج وإمبريال كوليدج لندن، يوم 16 أيلول.

وقد تناولت الدراسة العلاقة بين درجة معالجة الطعام وخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، مع التركيز على الأطعمة الأكثر خطورة.



تصنيف "نوفا" (Nova) هو المعيار الذي يستخدم لتقييم درجة معالجة الأطعمة، حيث يقسم الأطعمة إلى أربع مجموعات:



أوّلاً، الأطعمة غير المعالجة أو المعالجة بشكل بسيط، مثل البيض والحليب والفواكه.



ثانيًا، المكونات الغذائية المعالجة، مثل الملح والزبدة والزيت.



ثالثًا، الأطعمة المعالجة، مثل الأسماك المعلبة والجبن.



رابعًا، الأطعمة الفائقة المعالجة، مثل الوجبات الجاهزة والحلويات والمشروبات السكرية.



شملت الدراسة أكثر من 300 ألف شخص من 8 دول أوروبية على مدى 10 سنوات و9 شهور، وتم تشخيص 14,236 حالة بالسكري من النوع الثاني خلال هذه الفترة.

وجدت الدراسة أن زيادة استهلاك الأطعمة الفائقة المعالجة بنسبة 10% يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 17%.

ومع ذلك، يمكن تقليل هذا الخطر من خلال استبدال الأطعمة الفائقة المعالجة بأطعمة أقل معالجة.



وتبين أن الأطعمة الأكثر خطورة تشمل الوجبات الخفيفة المالحة، اللحوم المصنعة، الوجبات الجاهزة، والمشروبات السكرية.

يُعتقد أن الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن قد يلعبان دورًا في هذا الارتباط، حيث أظهرت الدراسات السابقة أن زيادة الدهون في الجسم تسهم بشكل كبير في العلاقة بين الأطعمة الفائقة المعالجة والإصابة بالسكري.



قال صمويل ديكن، مؤلف الدراسة من قسم الطب بكلية لندن الجامعية: "تؤكد نتائجنا أن الأطعمة الفائقة المعالجة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وأن كل زيادة بنسبة 10% في هذه الأطعمة تساهم بشكل كبير في هذا الخطر".



أضاف ديكن: "تحليلنا يضيف خطوة جديدة لفهم تأثير استبدال الأطعمة الفائقة المعالجة بأطعمة أقل معالجة، ويشير إلى أهمية النظر في جميع مجموعات المعالجة عند تقديم النصائح الغذائية".



ووجد تحليل إضافي أن استبدال 10% من الأطعمة الفائقة المعالجة في النظام الغذائي بأطعمة أقل معالجة يمكن أن يقلل من خطر السكري بنسبة 14%.

بينما أظهرت نتائج الدراسة أن بعض الأطعمة الفائقة المعالجة مثل الخبز والحبوب والحلويات ترتبط بمعدلات أقل من الإصابة بالسكري مقارنةً بالوجبات الخفيفة المالحة والمشروبات السكرية.



قالت البروفيسورة راشيل باترهام، من قسم الطب بكلية لندن الجامعية: "تحليل الفئات الفرعية للأطعمة الفائقة المعالجة يكشف أن المخاطر الصحية ليست متساوية بين جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة".

وأضافت: "يجب التعامل مع الأطعمة مثل الخبز والحبوب بشكل مختلف عن الوجبات الخفيفة المالحة والمشروبات السكرية عند تقديم النصائح الغذائية".



وتشير الدراسة إلى الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم العلاقة السببية بين استهلاك الأطعمة الفائقة المعالجة والإصابة بالسكري، وتوضح أهمية تقليل استهلاك هذه الأطعمة لتحسين الصحة العامة. (الجزيرة)