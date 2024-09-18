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صحة
كيف يمكن للرجال رفع مستوى هرمون الذكورة؟
Lebanon 24
18-09-2024
|
07:12
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أشارت الدكتورة ناتاليا تاناناكينا، إلى أن التستوستيرون هو هرمون الذكورة الرئيسي، والإفراط في استهلاك السكر يمكن أن يخفض مستواه في جسم الرجل.
ووفقا لها، هرمون التستوستيرون لا يحدد النمو الجسدي للرجل فقط، بل وأيضا سلوكه ونشاطه الجنسي ومزاجه. وعلى الرغم من وجود هذا الهرمون لدى النساء أيضا، إلا أن دوره لدى الرجال أهم بكثير.
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وأشارت الطبيبة إلى أن نمط الحياة والعمر وعوامل أخرى تسبب انخفاض مستوى التستوستيرون في الجسم. ومن أجل رفع مستواه يجب اتباع عدد من النصائح:
1- الحصول على قسط كاف من النوم، حيث أن الرجل الذي ينام خمس ساعات في اليوم ينخفض مستوى الهرمون لديه بنسبة 15-30 بالمئة. وإذا نام 6 ساعات فيمكن أن يرتفع مستواه بنسبة 15 بالمئة.
2- التحرك وممارسة النشاط البدني وعدم الخمول. لأن النشاط البدني يحفز إنتاج التستوستيرون، ويساعد النشاط البدني المكثف في الحفاظ على مستواه المثالي ويحسن المزاج.
3- اتباع نظام غذائي غني بالبروتينات والدهون الصحية والفيتامينات، التي تساعد على رفع مستواه. وفي نفس الوقت يجب استبعاد السكر والمنتجات المصنعة.
4- تجنب الإجهاد، لأن ارتفاع مستوى الكورتيزول يكبح إنتاج التستوستيرون. (روسيا اليوم)
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