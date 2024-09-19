الربو والرياضة.. ما العلاقة بينهما

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الربو هو حالة مزمنة تؤثر على مدى تدفق الهواء داخل وخارج الرئتين، ويعانى الأشخاص المصابون بالربو من التهاب وضيق فى مجرى الهواء مما قد يجعل التنفس أكثر صعوبة أثناء نوبة الربو، قد لا يعانى مرضى الربو الخفيف من تغيرات كبيرة فى مجرى الهواء ما لم يكن هناك محفز، وإذا كنت تعانى من ضيق فى التنفس، فقد يبدو ممارسة المزيد من التمارين الرياضية أمرًا مرهقًا، في الماضي اعتقد الباحثون أنه من الأفضل لمرضى الربو تجنب ممارسة التمارين الرياضية تمامًا لمنع نوبات الربو الشديدة، ويدرك الباحثون الآن أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تحسن من صحة الأشخاص المصابين بالربو، وفقا لما نشره موقع health.فوائد ممارسة التمارين الرياضية لمرضى الربوإن ممارسة التمارين الرياضية لها فوائد صحية عديدة بما في ذلك تحسين الدورة الدموية وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، إذا كنت تعاني من الربو، فإن ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم يمكن أن تساعد فى تقليل عدد مرات ظهور نوبات الربو.تمارين رياضية مناسبة لمرضى الربوقد تختلف أعراض الربو لديك عن أعراض شخص آخر، ومع ذلك حدد الباحثون بعض التمارين التي قد تكون أكثر أمانًا للأشخاص المصابين بالربو.السباحةغالبًا ما تكون السباحة خيارًا رائعًا للأشخاص المصابين بالربو، لأنها تتم عادةً في بيئة دافئة ورطبة، ومن غير المرجح أن يؤدي الهواء الرطب إلى إثارة أعراض الربو، كما تساعد السباحة أيضًا في تقوية عضلات الجزء العلوي من الجسم.يجب أن تضع في اعتبارك أن الكلور قد يكون له تأثير مهيج على مجرى الهواء لديك، قد تؤدي السباحة المتكررة في حمامات السباحة المعالجة بالكلور أو التعرض لمنتجات التنظيف التي تحتوي على الكلور إلى زيادة احتمالية إصابة بعض الأشخاص بالربو وغيره من أنواع الحساسية التنفسية.المشيالمشي شكل ممتاز من أشكال التمارين الرياضية لأنه يسمح لك بالتحكم في سرعتك، والميزة الرائعة في المشي هي أنه لا يتطلب أي معدات خاصة، ما يجعله نشاطًا متاحًا ومجانيًا لمعظم الناس.يمكنك القيام بجولات قصيرة من المشي وزيادة مدتها وسرعتها تدريجيًا مع تحسن لياقتك البدنية، يمكن أن يعرضك المشي في حديقة أو مساحة خضراء أخرى لهواء أنظف، لكن تحقق من مستويات حبوب اللقاح قبل الخروج، بدلاً من ذلك، يمكنك المشى فى الداخل أو على جهاز المشى إذا كنت لا تعيش بالقرب من المساحات الخضراء.ركوب الدراجاتيمكن أن يكون ركوب الدراجات الترفيهية بوتيرة مريحة، مثل ركوب الدراجات على مسار مسطح، مفيدًا للأشخاص المصابين بالربو، مثل المشي، يتيح لك ركوب الدراجات الترفيهية تحديد وتيرتك الخاصة وتحسين صحة قلبك في نفس الوقت، إذا كنت تفضل البقاء في الداخل، فإن الدراجة الثابتة أو جهاز التمارين الرياضية هي أيضًا خيارات جيدة. (اليوم السابع)