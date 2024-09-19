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صحة
5 أطعمة تُخفض خطر الإصابة بالخرف... ما هي؟
Lebanon 24
19-09-2024
|
23:21
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أفادت دراسة جديدة أن تناول المزيد من الأطعمة والمشروبات الغنية بالفلافونويد قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 28%.
وفي حين أن العمر والجينات تساهم بشكل كبير في ما إذا كان شخص ما سيصاب بالمرض، وجد الباحثون من جامعة كوينز بلفاست، أن النظام الغذائي يمكن أن يلعب أيضا دورا مهما في الوقاية.
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وقالوا إن المركبات الموجودة بشكل أساسي في النباتات والفواكه والخضروات ذات الألوان العميقة يمكن أن يكون لها مجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان.
كما ارتبطت أيضا بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، فضلا عن تحسين الوظيفة الإدراكية.
وتشير الدراسات المبكرة التي أجريت على الحيوانات إلى أن الفلافونويد قد تساعد في منع تراكم لويحات بيتا أميلويد، وهي علامة رئيسية لمرض ألزهايمر، في الدماغ.
وتشمل الأطعمة والمشروبات الغنية بالفلافونويد:
- التوت
- الخضروات الورقية
- الشاي
- النبيذ الأحمر
- الشوكولاتة الداكنة (روسيا اليوم)
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