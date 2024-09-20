ما هي أهميّة الصيام المتقطع؟

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أظهرت دراسة أن تقييد تناول الطعام إلى نافذة مدتها 8 ساعات في أي وقت من اليوم يمكن أن يساعد الأشخاص في التحكم في مستويات الغلوكوز في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.ويُحقق اتباع نظام الصيام المتقطع لـ3 أيام في الأسبوع الفائدة الوقائية ضد السكريويتضمن تناول الطعام المقيد بالوقت تناول كافة الوجبات الرئيسية والخفيفة، خلال فترة زمنية تتراوح من 8 إلى 12 ساعة، وعدم استهلاك أي سعرات حرارية خارج تلك الفترة. (الامارات 24)