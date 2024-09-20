"الأجواء الهادئة".. 9 فوائد للدراسة ليلًا لن تتوقعها!

تساعد بعض التفاصيل البسيطة في تعزيز أداء الطالب، الذي يلبي التوقعات الأكاديمية أو يحقق النجاح المرجو في المواد الدراسية بمستوى مقبول.



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يمكن أن يكون الأسباب وراء ذلك متعددة ومتنوعة، وبحسب ما نشرته صحيفة "Times of India"، فإن هناك 9 أسباب يمكن أن تجعل استذكار الدروس ليلًا أحد وسائل تعزيز النجاح الأكاديمي، كما يلي:

أوّلاً، عناصر تشتيت أقل لأنّه يجلب الليل عادة بيئة أكثر هدوءً، مع عدد أقل من المقاطعات من وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية وضوضاء المنزل، مما يسمح بجلسات دراسية أكثر تركيزًا.



ثانياً، تعزيز الإبداع لأنّ الدماغ يمكن الاستفادة من إمكاناته الإبداعية بسهولة أكبر في الليل عندما لا يكون مثقلًا بمسؤوليات اليوم، مما يجعل من الأسهل معالجة المشكلات المعقدة أو التفكير في أفكار جديدة.



ثالثاً، احتفاظ أفضل بالمعلومات. تشير الدراسات إلى أن الدماغ يعالج المعلومات ويدمجها بشكل أفضل أثناء النوم، لذا فإن الدراسة قبل النوم يمكن أن تؤدي إلى احتفاظ أفضل بالمادة، التي تم استذكارها.





رابعاً، إدارة الوقت. تتيح الدراسة ليلاً للطلاب تخصيص ساعات النهار لأنشطة أخرى، مثل حضور الفصول الدراسية أو التدريب الداخلي أو ممارسة الهوايات، مما يؤدي إلى إدارة أفضل للوقت بشكل عام.



خامساً، بيئة دراسية مُخصصة. في الليل، يمكن للطلاب تهيئة بيئة دراسية مُصممة خصيصًا لتفضيلاتهم، سواء كان ذلك الاستماع إلى الموسيقى أو ضبط الإضاءة أو اختيار مكان مريح.



سادساً، تركيز محسّن. مع قلة الالتزامات الخارجية في الليل، يمكن للطلاب التعمق في دراستهم من دون ضغوط المواعيد النهائية أو المواعيد الوشيكة.



سابعاً، أقل إجهاد. يمكن أن تعمل الأجواء الهادئة والمسالمة في الليل على تقليل القلق، مما يسهل التركيز واستيعاب المعلومات من دون التعرض لضغوط اليوم.



ثامناً، جدول دراسي مرن. تتيح الدراسة الليلية المرونة في الجدولة، مما يتيح للطلاب الدراسة بالسرعة التي تناسبهم وأخذ فترات راحة عند الحاجة من دون الشعور بالاندفاع.



تاسعاً، زيادة الدافع. بالنسبة لبعض الطلاب يمكن أن يكون الشعور بالإنتاجية عندما يكون بقية العالم نائمًا أمرًا محفزًا، مما يؤدي إلى دافع أقوى لتحقيق. (العربية)