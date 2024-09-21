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صحة

هذا ما يحدث للقدم عند ارتداء أحذية ضيقة

Lebanon 24
21-09-2024 | 02:00
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حذر طبيب العظام الألماني توماس شنايدر من خطورة الأحذية الضيقة على صحة القدم، حيث إنها ترفع خطر الإصابة بالقدم المسطحة أو المفلطحة.
وأوضح شنايدر أن القدم المسطحة أو المفلطحة تندرج ضمن تشوهات الأقدام المكتسبة في مرحلة البلوغ، فعندما تتعرض أصابع القدم للانضغاط، تسترخي عضلات القدم القصيرة وأربطة مقدمة القدم وتنجرف عظام مشط القدم بعد ذلك وتتسع مقدمة القدم.
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ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال الشعور بألم على المدى الطويل.

النساء أكثر عُرضة
وتعد النساء أكثر عُرضة للإصابة بالقدم "المفلطحة"، نظرا لأن أن الأحذية النسائية غالباً ما تكون ذات قصة أضيق أو ذات كعب عال، مما يضع وزناً أكبر على مقدمة القدم وأصابع القدم.
ولتجنب الإصابة بهذا التشوه، ينبغي ارتداء حذاء ذي مقاس مناسب، أي ليس ضيقاً جداً أو واسعاً للغاية.

توقيت شراء الحذاء
ولاختيار حذاء مناسب، أوصى طبيب العظام الألماني بمراعاة توقيت الشراء، حيث ينبغي شراء الحذاء في فترة ما بعد الظهر أو في المساء، وليس في الصباح، نظراً لأن حجم القدم يتغير على مدار اليوم، على سبيل المثال لأنها تنتفخ.
وبالتالي قد يكون الحذاء، الذي يكون مناسباً عند تجربته في الصباح، ضيقاً في المساء، ومن ثم غير مريح.
ويوفر الحذاء المثالي مساحة لأصابع القدم، بينما يوجهها ويحتضن الكعب بشكل جيد.

كما ينبغي أن يكون النعل مسطحاً ومرناً، حتى يتمكن من التدحرج بشكل طبيعي.
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