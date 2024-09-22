Advertisement

صحة

الصيام المتقطع قد يقلل من خطر الإصابة بألزهايمر

Lebanon 24
22-09-2024 | 04:34
A-
A+

Doc-P-1249990-638626017422095937.jpeg
Doc-P-1249990-638626017422095937.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتبع الكثيرون نظام  الصيام المتقطع لإنقاص الوزن، ويوصي خبراء التغذية والأطباء بالصيام المتقطع لفقدان الوزن بشكل صحي والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، ومع ذلك، فإن الصيام المتقطع يوفر لك أكثر من مجرد مساعدتك على إنقاص الوزن، فهو إجراء وقائي محتمل ضد العديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك الحالات العصبية، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth
Advertisement
وأظهرت الدراسات أن الصيام المتقطع يمكن أن يساعد في تخفيف بعض الآليات المرضية الكامنة وراء مرض الزهايمر  حيث يمكن أن يمنع التراكم المفرط للبيتا أميلويد في الدماغ، وهو السمة المميزة لمرض الزهايمر، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الصيام المتقطع في التحكم فى بعض السمات التي ترتبط بشكل متزايد بمرض الزهايمر، والذي يشار إليه أحيانًا باسم مرض السكري من النوع الثالث. من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وهو ما قد يوقف تقدم مرض الزهايمر.
والأساليب الغذائية مثل النظام الغذائي الكيتوني والنظام الغذائي المتوسطي أظهرت فوائد محتملة في إدارة مرض باركنسون. وقد تلعب هذه الأنظمة الغذائية، التي تؤثر على ميكروبيوم الأمعاء، دورًا في تعديل المرض من خلال محور  الأمعاء والدماغ. كما يمكن للصيام المتقطع، تقليل الالتهاب وخفض الوزن مما يبطئ أيضًا من تقدم مرض باركنسون أو يخفف من بعض الأعراض. (اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:12 | 2024-09-22
00:44 | 2024-09-22
16:28 | 2024-09-21
15:50 | 2024-09-21
10:08 | 2024-09-21
08:30 | 2024-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24