هل يشكل غلي الماء المتكرر خطرًا على صحتك؟.. إكتشاف علمي جديد

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ويستعرض "مصراوي" في هذا التقرير الآراء العلمية ويكشف النقاب عن بعض المفاجآت عن غلي الماء أكثر من مرة، والتي قد تكون صادمة للكثيرين.في حديثه مع "مصراوي" قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ الكيمياء البيئية في جامعة القاهرة، إن تكرار غلي الماء يؤدي إلى تراكم بعض المواد الكيميائية غير المرغوب فيها، وعندما يُغلى الماء، يتبخر منه جزء من البخار، بينما تترسب المواد المذابة مثل المعادن الثقيلة والمواد الكيميائية، مثل النيترات والفلورايد داخل الغلاية، ومع تكرار هذه العملية عدة مرات يمكن أن يرتفع تركيز هذه المواد في المشروبات الساخنة وتتحول فوائدها إلى أضرار.وأوضح "يوسف" أنه من بين المواد التي قد تزداد تركيزاتها نتيجة غلي الماء المتكرر هي المعادن الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم.ووفقًا لتقرير من منظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن تلوث المياه بالمعادن الثقيلة يمكن أن يكون له تأثيرات صحية ضارة، خاصة عندما يتم تناول الماء على مدى فترة طويلة.واختتم أحمد يوسف بالإشارة إلى أن تكرار غلي الماء لا يؤثر فقط على التركيزات الكيميائية، بل يمكن أن يؤثر أيضًا على بعض الخصائص الغذائية، وعلى سبيل المثال، فإن الغلي المتكرر يؤدي إلى تقليل كمية الأكسجين الذائب في الماء، مما قد يؤثر على مذاقه وطعمه، ورغم أن هذا التأثير ليس خطيرًا من الناحية الصحية، إلا أنه ربما يؤثر على راحة المشروب.