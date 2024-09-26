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صحة

خبر سعيد لملايين الكسالى... ترتيب السرير صباحاً يضرّ بصحتكم

Lebanon 24
26-09-2024 | 00:00
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شارك طبيب شهير في تطبيق "تيك توك" يدعى الدكتور ميهزر، مقطع فيديو عبر صفحته التي يتابعه فيها مئات الآلاف، خبرًا سعيدًا لملايين الكسالى حول العالم.

وقال الطبيب في المقطع المتداول إنه لا يجب على الأفراد ترتيب أسرتهم في الصباح؛ وذلك لأن أسرّتنا تحتوي على الملايين من عث الغبار.
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وقال الطبيب إن العث "يتغذى على لحم الإنسان طوال الليل، ويفضل البيئات الرطبة لذا عندما نرتب أسرّتنا في الصباح من دون السماح للفراش بالتهوية، فإن هذا يساعد تلك الكائنات التي لا ترى بالعين المجردة بالبقاء على قيد الحياة والتكاثر".

وقال الطبيب "قد لا تدرك أنك تعاني حساسية العث، ولكن هذه الكائنات الصغيرة يمكن أن تسبب احتقانًا مستمرًا في الأنف، أو طفحًا جلديًّا عشوائيًّا".
وقال الطبيب إنه من خلال ترك أسرتنا من دون ترتيب مدة 30 دقيقة إلى ساعة في الصباح، يمكن أن نتخلص من رطوبة الفراش الذي يعد بيئة مناسبة لتكاثر العث. 

وأوضح أن ترك السرير من دون ترتيب، سيساعد على جفافه، وبالتالي سوف تقل أعداد عث الفراش بشكل ملحوظ.

وأضاف الدكتور ميهزر "لا بأس من بقاء عدد قليل من هذا العث في الفراش، فمن المستحيل التخلص منه تمامًا، ونصح بتغيير ملاءات السرير كل أسبوع، أو على الأقل كل أسبوعين تجنبًا لتراكم تلك الكائنات وغيرها".
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