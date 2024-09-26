ممارسة الرياضة قد تساعدك على تخزين الدهون بشكل أفضل.. كيف؟

Advertisement

لا تساعد ممارسة التمارين الرياضية على فقدان الدهون فحسب، بل قد تساعد أيضًا على تعزيز الدهون الصحية، وفقًا لدراسة جديدة.فقال الدكتور جيفري هورويتز، أستاذ دراسات الحركة في كلية علم الحركة بجامعة ميشيغان، والمؤلف الرئيسي للدراسة: "إن العيش بأسلوب حياة نشط بدنيًا وممارسة التمارين الرياضية بانتظام بمرور الوقت يجعل أنسجتنا الدهنية مكانًا أكثر ملاءمة للطاقة الإضافية في ظل الظروف التي نكتسب فيها الوزن".ولمعرفة كيفية تأثير التمارين الرياضية على الأنسجة الدهنية، قارن الباحثون الأنسجة الدهنية الموجودة تحت الجلد مباشرة من مجموعتين من 16 شخصا يعانون من السمنة: أولئك الذين أفادوا بممارسة التمارين الرياضية أربع مرات على الأقل في الأسبوع لمدة عامين على الأقل، وأولئك الذين لم يمارسوا التمارين الرياضية بانتظام، وفقا للدراسة.وقال هورويتز إن أولئك الذين لديهم تاريخ من ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لديهم خلايا دهنية أظهرت خصائص تزيد من كمية الدهون التي يمكنها تخزينها كمية الأوعية الدموية، وتكوين البروتين، وعدد أقل من الخلايا الالتهابية.وأضاف أنه من المهم أن تكون الأنسجة الدهنية تحت الجلد ذات سعة أكبر بحيث إذا اكتسب الشخص وزناً فإن الدهون تذهب إلى هناك بدلاً من أماكن أكثر خطورة مثل القلب أو الكبد.أضاف: "من المؤسف أن معظمنا، حتى أولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام، يكتسبون الوزن مع تقدمنا في العمر".