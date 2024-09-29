العلماء الروس يطورون برمجيات لتشخيص أمراض الرئة والأوعية الدموية

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أعلنت جامعة العلوم الكهروتقنية في بطرسبورغ عن تطوير برمجيات جديدة تساعد في تشخيص أمراض الرئة والأوعية الدموية.وحول الموضوع قالت المبرمجة في قسم الأنظمة التقنية الحيوية في الجامعة، كسينيا ساناروفا:"تعاون العلماء في جامعتنا مع العلماء من مركز ألمازوف الطبي الروسي، وتمكنوا من تطوير خوارزميات برمجية تستخدم في تحليل نتائج صور أنسجة الرئة وتحليل البيانات التي تتعلق بأمراض الأوعية الدموية المعقدة، هذه البرمجيات ستساعد الأطباء والأخصائيين في تحليل البيانات الطبية، وتقلص من وقت التشخيص".وأضافت:"لقد قمنا بتطوير خوارزمية تسمح لنا بأتمتة عملية الحصول على البيانات الكمية عند دراسة حالة جدار الأوعية الدموية، ساعدت هذه التقنية بتقليص وقت معالجة البيانات بشكل كبير، لاستخدام هذه الخوارزمية نحن بحاجة لتحميل البيانات التي تم الحصول عليها أثناء عمليات الفحص الطبي وانتظار نتائج التقييم التلقائي".وأشارت ساناروفا إلى أن عمليات تقييم نتائج فحوصات أمراض الرئة وأمراض الأوعية الدموية تجري بشكل يدوي حاليا، وهذا يتطلب قدرا كبيرا من الوقت ومتخصصين مؤهلين بدرجة كافية، لذا كان من الضروري تطوير برمجيات تسهّل عمليات معاينة نتائج الفحوصات الطبية.ومن جهتها أشارت داريا فالينكوفا، المهندسة في قسم الأتمتة في الجامعة إلى أن البرمجيات الجديدة التي تم تطويرها يمكنها أن تحليل البيانات بدقة تصل إلى 97%، ومن المخطط أن يتم تطوير تطبيق يعتمد على هذه الخوارزميات، ليستخدمه الأطباء والأخصائيون في المشافي والمختبرات الطبية. (روسيا اليوم)