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صحة
الخضروات والفواكه تقي من ضعف الشيخوخة.. اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
30-09-2024
|
02:00
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أفادت مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية بأن تناول الخضروات والفواكة، يقلل من خطر الضعف مع التقدم في العمر، وفي مرحلة الشيخوخة.
وأوضحت المجلة الألمانية، اعتماداً على دارسة لجامعة نينجبو الصينية، أن الخضروات والفواكة تساعد بشكل فعال على الوقاية من الضعف خلال فترة الشيخوخة، حيث تقل القوة العضلية مع التقدم في العمر، مما يصعب أداء العديد من المهام اليومية.
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ومن المعروف أيضاً أن التغذية تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، وأثبتت الدراسة الصينية بشكل مؤكد ثمة علاقة بين تناول الفاكهة والخضروات، وانخفاض خطر الضعف مع التقدم في العمر.
بالإضافة إلى ذلك، اكتشف الباحثون الصينيون أن استهلاك الثمار بأكملها أفضل من شرب عصائر الفاكهة، كما أن تناول الخضروات الحمراء والبرتقالية على وجه الخصوص ارتبط بشكل أكثر بانخفاض خطر الضعف في مرحلة الشيخوخة.
وأوصت الدراسة الصينية، باتباع النظام الغذائي المعروف باسم بنظام البحر الأبيض المتوسط.
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