Advertisement

صحة

الوقاية من السُّكَّري.. خطوات للسيطرة عليه

Lebanon 24
30-09-2024 | 05:30
A-
A+

Doc-P-1254488-638632955335092270.jpg
Doc-P-1254488-638632955335092270.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من الأدوية إلى التحكم في وزن الجسم، هناك خيارات متعددة للتعامل مع نسبة السكر في الدم، يمكن القول إن الحفاظ على نظام غذائي صحي هو أفضل طريقة متاحة للحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة.
تعد الأطعمة ذات مؤشر نسبة السكر في الدم المنخفض أو المتوسط أيضًا بعض الخيارات المفضلة لأولئك الذين يهدفون إلى إدارة مستويات السكر في الدم.
Advertisement
وفقا لموقع لصحيفة "ذا إنديان إكسبريس": ذكر عشرة أطعمة تساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم.
 نلقي نظرة على 10 أطعمة يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في موازنة نسبة السكر في الدم.
 المكسرات مثل الجوز واللوز
بذور الشيا
زيت جوز الهند والسمن
البيض والدجاج
القرفة والكركم
الأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون
التوت
الخضروات الملونة مثل السبانخ والحلبة والملفوف والجزر والبروكلي والفلفل الحلو
زيت بذور الكتان
هذه الأطعمة هي جزء من الكربوهيدرات المعقدة الصحية، كما أنها تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة غير ضارة ولا يؤدي تناولها إلى تفاقم حالة الجسم، ومن المهم أيضًا الابتعاد عن الكربوهيدرات البسيطة إلى الكربوهيدرات المعقدة والأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المنخفض.
وبالإضافة إلى ذلك، تم الكشف في وقت سابق عن أن العناصر مثل الحبوب الكاملة والخضراوات غير النشوية يمكن أن تساعد أيضًا في التحكم في مستويات السكر في الدم.  (اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
07:52 | 2024-09-30
06:00 | 2024-09-30
04:00 | 2024-09-30
03:00 | 2024-09-30
02:00 | 2024-09-30
23:58 | 2024-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24