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صحة

القهوة بدون سكر.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناولها

Lebanon 24
01-10-2024 | 07:31
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ليس سراً أن السكر المكرر مضر بالصحة، فهو يسبب أضراراً كبيرة لمختلف الأعضاء والعظام والعضلات، وكذلك الجلد، لكن العديد من الناس يستمرون فى إضافة السكر إلى قهوتهم، وينتهى بهم الأمر بشرب أكواب متعددة منه، وبدلاً من ذلك، يمكنهم التفكير فى التحول إلى القهوة الخالية من السكر وتطوير مذاقها من أجل صحتهم، بمناسبة الاحتفال بـ اليوم العالمى للقهوة اليوم، دعونا نفهم ماذا يحدث للجسم عندما نشرب القهوة بدون سكر،  وفقا لما نشره موقع healthshots.
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الفوائد الصحية لشرب القهوة بدون سكر
1 - إنقاص الوزن
القهوة - التى لا تحتوى على سكر - تحتوى على مادة الكافيين، التى تعمل على زيادة التمثيل الغذائى وتساعد فى إنقاص الوزن. 

2 - تحسين صحة القلب
من المعروف أن القهوة غير المحلاة تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ومرض السكرى من النوع الثانى، وبعض أمراض القلب.

3 - تحسين الوظيفة الإدراكية
من المعروف أن الكافيين يحسن التركيز والانتباه الذهنى، لكن تناوله بدون سكر. 

4- تدعم صحة الكبد
يعمل الكافيين على تعزيز صحة الكبد من خلال تقليل الالتهابات في العضو وضمان الدورة الدموية والسوائل بشكل سليم.

5- انخفاض خطر الإصابة بالسرطان
تشير بعض الدراسات التي أجريت في الماضي إلى أن تناول كميات معتدلة من القهوة السوداء يمكن أن يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الكبد والقولون.

6- تقليل خطر الإصابة بتسوس الأسنان
تتضمن بعض الفوائد الأخرى لشرب القهوة الخالية من السكر باعتدال تقليل خطر الإصابة بتسوس الأسنان وتآكلها، وتحسين الحالة المزاجية، والتحكم فى ضغط الدم. (اليوم السابع)
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