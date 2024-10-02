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صحة

الطعم المر في الفم.. ظاهرة مزعجة تتطلب الفحص والتشخيص

Lebanon 24
02-10-2024 | 09:15
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يعتبر الطعم المر في الفم ظاهرة مزعجة وخاصة عندما تتكرر بين فترة وأخرى أو تستمر عدة أيام متتالية.

ويشير الأطباء، إلى أن الشعور بالطعم المر في الفم لمرة واحدة لا يستوجب الاهتمام، ولكن إذا استمر هذه الطعم عدة أيام فيثير القلق ويجب تحديد سببه وكيف يمكن التخلص منه.
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ووفقا للأطباء، السبب الأول لظهور الطعم المر في الفم هو التغذية- تناول أطعمة دهنية ومقلية ومدخنة ومشروبات غازية والإفراط في تناول الكحول والقهوة أو الشاي، لأنها تحفز إفراز الصفراء، ما يؤدي إلى ظهور الطعم المر في الفم.

أما السبب الآخر فهو تناول أدوية لفترة طويلة، مثل مضادات الحيوية ومضادات الهيستامين وأدوية علاج النقرس والسكري وحتى أقراص منع الحمل يمكن أن تسبب ظهور الطعم المر في الفم. (روسيا اليوم) 
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