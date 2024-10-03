في موسمها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

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الجوافة، تعد من الفواكه ذات المذاق الخاص والمميز، كما أنها غنية بفيتامين سي، والعديد من العناصر الغذائية الأخرى المهمة للجسم والصحة العامة.ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع today سنتعرف على أبرز فوائدها الصحية.أكد التقرير، أن تناول حبة من الجوافة يوميا، تساهم بشكل ملحوظ في إمداد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية المهمة، كمضادات الأكسدة وفيتامين سي والبوتاسيوم والألياف، وهذه العناصر مهمة للجسم، لأنها تقلل من التعرض لمشاكل صحية في القلب والأمعاء، كما أنها تعزز المناعة.وأشار التقرير، إلي أن الجوافة تحتوي على كمية جيدة من الألياف الصحية للأمعاء والقلب ومحتوى منخفض نسبيًا من السكر، تعد الجوافة فاكهة مليئة بالعناصر الغذائية مع الكثير من الفوائد الصحية المحتملة.فوائد الجوافة-تعزيز المناعةتحتوي ثمرة الجوافة الواحدة على 125 مليغرامًا من فيتامين سي ، وهو ما يتجاوز القيمة اليومية الموصى بها ويساوي ضعف الكمية الموجودة في البرتقال. ولذا فكل هذا الفيتامين سي يدعم جهاز المناعة لديك.-المعدةيقول الخبراء إن الجوافة هي أيضًا واحدة من أفضل المصادر الغذائية الطبيعية للألياف، يقول ويجمان إن 3 جرامات من الألياف التي تمنحك إياها الجوافة تعادل حوالي 12% من الألياف التي يجب أن تحاول الحصول عليها في اليوم ، وهي زيادة كبير، يمنحك كوب كامل من الجوافة 8 جرامات من الألياف، وهذا يقلل فرص التعرض لمشاكل في الجهاز الهضمي، والمعدة.-صحة القلبإن الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الجوافة يمكن أن تساعد في تحسين صحة القلب، وخفض ضغط الدم والكوليسترول السيئ، كما تحتوي الجوافة على البوتاسيوم، الذي يدعم صحة القلب بشكل أكبر.-مهمة للحاملتوفر الجوافة فيتامين B9، والذي يسمى أيضًا حمض الفوليك، "وهو فيتامين مهم للحوامل لأنه يحمي من تشوه الأجنة، والحفاظ على عقلهم.-النوم الجيدالجوافة مصدر جيد للمغنيسيوم ، الذي "يتمتع بأهمية كبيرة فهو بمثابة مساعد طبيعي على النوم والاسترخاء. (اليوم السابع)