ما هي أعراض نزلات البرد؟ وكيف يمكن علاجها؟

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خلال تقلبات الطقس تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد، وهناك البعض يصابون بها عدة مرات خلال الشهر، أو تستمر الإصابة لفترة طويلة، ووفقا لموقع today هناك 4 أسباب تزيد فرص نزلات البرد.أوضح التقرير أنه من الطبيعي أن يصاب البالغون بنزلة برد واحدة إلى ثلاث نزلات برد سنويًا، وإذا كنت تصاب بنزلات البرد بشكل متكرر، فقد يكون ذلك مرتبطًا بعمرك ومدى تعرضك للأمراض من خلال عملك أو حياتك الاجتماعية، كما تلعب الاختلافات في جهاز المناعة الفردي دورًا.أسباب نزلات البرد-مستوى تعرضك للفيروسأولاً، هناك مستوى تعرضك لفيروس معين، أي عدد مرات تعرضك له ومدة تعرضك له، وكذلك إذا كنت تتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من ذلك أم لا، ثم هناك الطريقة التي يتفاعل بها جهازك المناعي عندما تتعرض له، فعلى سبيل المثال، فإن الشخص الذي يميل إلى عدم الخروج ويغسل يديه طوال الوقت سيكون أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد من شخص اجتماعي للغاية أو لديه وظيفة تتطلب منه التفاعل مع أشخاص آخرين بشكل متكرر.-السنالسن مهم عندما يتعلق الأمر بتكرار التعرض للبرد، فإن نوع التعرض الذي تتعرض له في مرحلة ما قبل المدرسة يختلف كثيرًا عما تتعرض له كطالب جامعي، وهو أيضًا مختلف تمامًا عن تعرضك له كشخص بالغ يعمل في مكتب، فبحلول الوقت الذي تصل فيه إلى الثلاثينيات والأربعينيات من عمرك، تكون قد تعرضت بالفعل للعديد من فيروسات البرد الشائعة واكتسبت بعض المناعة ضدها، ومن ناحية أخري فالأطفال لا يتمتعون بأى مناعة ضد العديد من نزلات البرد الشائعة، وبالتالي فهم أكثر عرضة للإصابة بها، وهذا أحد الأسباب التي تجعل الأطفال الصغار يمرضون بشكل متكرر.-جهاز المناعةفإن الجهاز المناعي معقد للغاية، وأن الاختلافات الصغيرة والعيوب والاختلافات الجينية بين الأشخاص تؤثر جميعها على ما إذا كنت ستصاب بالمرض أم لا بعد التعرض له ومدى مرضك، وفي بعض الحالات، يعاني الأشخاص الذين يمرضون بشكل متكرر من حالة كامنة تؤثر على أنظمتهم المناعية، وفي مثل هذه الحالات، يكون الأشخاص (وخاصة الأطفال) أكثر عرضة لدخول المستشفى بسبب العدوى ويعانون من فقدان الوزن والتعب الشديد والالتهابات النادرة التي لا يصاب بها الآخرون عادةً.وقدم التقرير بعض النصائح لتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد، ومنها:يمكنك منع الإصابة بنزلات البرد المتكررة عن طريق غسل اليدين بشكل متكرر، والحصول على التغذية الكافية، وتقليل التوتر، والنوم الجيد.احصل على التطعيم ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها، مثل الأنفلونزا وكوفيد-19. ويمكن لكبار السن أيضًا الحصول على لقاح الفيروس المخلوي التنفسي.