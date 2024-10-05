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صحة

لمنع تفاقم آلام الظهر.. لا تجلسوا طويلاً

Lebanon 24
05-10-2024 | 03:00
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أشارت تجربة جديدة إلى أن تقليل وقت الجلوس ساعة واحدة قد يكون وسيلة سهلة ومجانية لمنع تفاقم آلام الظهر. وقال باحثون إن الوقوف والحد من الجلوس مفيد بشكل خاص لمن لديهم زيادة الوزن، وليسوا نشطين بدنياً.
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وأجرى فريق من جامعة توركو في فنلندا تجربة لمدة 6 أشهر للتحقيق فيما إذا كان تقليل وقت الجلوس يمكن أن يحسن آلام الظهر، ويؤثر على خصائص عضلية معينة.

وبحسب "ستادي فايندز"، شملت الدراسة 64 شخصاً أعمارهم بين 40 و65 عاماً يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، ويستوفون معايير متلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.

وطُلب من نصف المشاركين تقليل وقت جلوسهم اليومي بساعة واحدة، بينما استمر النصف الآخر في روتينهم المعتاد.

وتم تشجيع مجموعة التدخل على استبدال الجلوس بالوقوف أو ممارسة نشاط بدني خفيف، أو نشاط بدني متوسط إلى قوي. وارتدوا أجهزة قياس التسارع طوال الدراسة لتتبع تحركاتهم، وتلقوا أهدافاً شخصية من خلال تطبيق جوال.

وأظهرت التجربة أن شدة آلام الظهر ظلت مستقرة في المجموعة التي جلست أقل، بينما زادت بشكل ملحوظ في مجموعة التحكم على مدى فترة الـ 6 أشهر.

ويعني هذا أن تقليل وقت عدم النشاط (مثل الجلوس على الأريكة) يساعد في منع آلام الظهر المزمنة من التفاقم.
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