10 علامات تدل على دخولك مرحلة "الإرهاق النفسي".. ما هي؟

في بعض الأحيان، يمكن أن يبدأ الشخص في التراخي وبذل جهد أقل، رغم أنه ليس كسولًا بشكل دائم. وبحسب ما جاء في تقرير نشره موقع Your Tango، يمكن الخلط، في بعض الأحيان، بين الشعور بالإنهاك وبين "الكسل" ولكن يستطيع الشخص الاستدلال من خلال العلامات العشر التالية على ما إذا كان منهكًا أم كسولًا:

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1. فقد الشغف بمسببات السعادة

كشف استطلاع للرأي أجري عام 2021، أن 79% من الموظفين يعانون من الإرهاق، وذكر 26% منهم أنهم يفتقرون إلى الاهتمام بالعمل. وخلصت دراسة منفصلة إلى أن "أسباب التخلي عن الهوايات نتيجة لنقص الوقت وفقدان الاهتمام هي أكثر الأسباب شيوعًا".



2. شعور بالتعب بلا سبب

إن الشعور بالتعب بلا سبب على الإطلاق هو علامة على الإرهاق. وفقًا لبحث علمي، من المحتمل أن يكون هناك إرهاق ناتجًا عن التوتر، مما يؤدي إلى شعور بالتعب بغض النظر عن مقدار النوم الذي يحصل المرء عليه. لتجنب ذلك، يجب البحث عن طرق للاسترخاء قبل النوم.



3. مشاكل صحية مفاجئة

تقول دكتورة شيري بورغ كارتر، عالمة النفس، يمكن أن يؤدي الإرهاق إلى مشاكل صحية مثل أمراض القلب وارتفاع نسبة الكوليسترول ومرض السكري من النوع 2 والأرق والاكتئاب. كما أنه من المفهوم أنه نظرًا للتوتر الشديد، يمكن أن يؤدي الإرهاق أيضًا إلى شعور بالقلق مما يمكن أن يفسر سبب شعور بعض الأشخاص بوخز دون سبب عضوي على الإطلاق.



وان انعدام الشعور بالتحفيز، والانفصال عن البيئة المحيطة، والانزعاج بسهولة والشعور بالإنهاك والمعاناة لإنهاء العمل في الوقت المحدد، واستخلاص الاستنتاجات بسرعة، وإهمال رعاية الذات من علامات تدل على دخول الفرد مرحلة "الإرهاق النفسي". (العربية)